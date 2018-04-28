Медведев анонсировал изменение пенсионной системы

Вопрос повышения пенсионного возраста в скором времени предстоит обсуждать на законодательном уровне, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

«Консультации, конечно, идут, и мы этого никогда не скрывали. И обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

По словам премьера, решение по этому поводу так или иначе государству придется принимать. «Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, принимать так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны, не создать отрицательных настроений среди людей», – сказал он.

«Но подступаться к этой теме необходимо именно в силу того, о чем я уже говорил. Пенсионный возраст, который в настоящий момент у нас, как известно, составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, был установлен в 1940-е годы», – отметил Медведев, добавив, что в 1930-х годах средняя продолжительность жизни была около 40 лет.

Сейчас ситуация изменилась, сказал Медведев, «и это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться и принять те или иные решения». «Но еще раз подчеркиваю, они должны быть выверенными, они должны быть сделаны на базе консультаций с экспертным сообществом, они должны создавать достаточно комфортную атмосферу по их применению в будущем», – сказал премьер.

Пенсионная система, добавил он, работает. «Еще раз подчеркиваю, она не идеальна, и ее, конечно, придется в будущем донастраивать. … Несмотря на все треволнения, несмотря на ситуацию в экономике, несмотря на целый ряд неблагоприятных факторов, все пенсионные обязательства сохраняются, обеспечиваются и исполняются», – отметил Медведев.

Ранее в апреле во время отчета перед Госдумой глава кабмина Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о повышении пенсий работающим пенсионерам, вспомнил о своей бабушке, работавшей сторожем, и системе, когда работающие пенсионеры не получают пенсионные выплаты.

Напомним, что представленная руководимым экс-главой Минфина Алексеем Кудриным Центром стратегических разработок стратегия предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году. В феврале Кудрин заявлял, что в России пенсионный возраст для мужчин и женщин должен быть или одинаковым, или иметь лишь небольшую разницу.

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что приоритетной задачей российского кабмина является достижение уровня пенсий в 2,5 прожиточных минимума – около 25 тыс. рублей.