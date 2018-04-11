Медведев призвал определиться с повышением пенсионного возраста

Во время отчета перед Госдумой глава кабмина Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о повышении пенсий работающим пенсионерам, вспомнил о своей бабушке, работавшей сторожем, и системе, когда работающие пенсионеры не получают пенсионные выплаты.

«Вчера сидел, вспоминал. В советский период, достаточно длительное время, где-то до середины 1970-х годов, вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии. Вообще не допускалось», – цитирует Медведева РИА «Новости».

«Потом вспоминал свою бабушку, допускалось в определенных рамках – если пенсия небольшая и зарплата маленькая. Она работала сторожем и получала пенсию 40-50 рублей и зарплату порядка 60 рублей. Все остальное делать было нельзя», – добавил глава правительства.

Также премьер заявил, что возможность индексации пенсий для работающих пенсионеров можно обсуждать, передает ТАСС.

«К этому вопросу можно вернуться, но при этом нужно понимать, что все-таки финансовое положение работающих пенсионеров и неработающих пенсионеров – оно несколько разное. Но подчеркиваю – этот вопрос не закрыт», – сказал Дмитрий Медведев.

Кроме этого, Медведев заявил, что пришло время для решения вопроса о повышении пенсионного возраста, однако нужно избежать резких и непродуманных шагов.

«При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений. Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели. Их нужно обсуждать и по ним нужно определяться», – подчеркнул Медведев.

Также он добавил, что «если говорить о моменте установления пенсионного возраста, то это произошло в 1930-е годы, когда продолжительность жизни в нашей стране была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас». Далее Медведев добавил, что в те годы средняя продолжительность жизни составляла 39-41 год.

Ранее сообщалось, что представленная руководимым экс-главой Минфина Алексеем Кудриным Центром стратегических разработок стратегия предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году. В феврале Кудрин заявлял, что в России пенсионный возраст для мужчин и женщин должен быть или одинаковым, или иметь лишь небольшую разницу.

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что приоритетной задачей российского кабмина является достижение уровня пенсий в 2,5 прожиточных минимума – около 25 тыс. рублей.