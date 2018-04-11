Рассчитан возраст выхода на пенсию в России к 2034 году

Взгляд
11 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:17  |  vz.ru
Разделы

Американские санкции ударят по ценам и по рублю

Рубль в худшем случае дойдет до 70 к доллару и 80 к евро, но отскок будет неизбеженФото: Сергей Коньков/ТАСС
Новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса. Интересы обычного российского потребителя тоже будут прямо затронуты. Во-первых, ставится под сомнение стабильность рубля, а во-вторых – величина инфляции, которую ЦБ РФ не так давно снизил до рекордного уровня. Все это прямо противоречит лицемерным политическим заявлениям, которые делала администрация Трампа. Подробности...
Перейти а раздел…

Нужно ли спасать попавших под санкции олигархов

Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска попали в санкционные списки СШАФото: Метцель Михаил/ТАСС
Новая волна американских санкций привела к падению рубля и пересудам о том, что государство будет спасать угодивших под карающую руку США олигархов. Пример подобных действий уже был, когда в 2014 году бюджет спасал банковскую систему. Но уместен ли будет аналогичный подход в сегодняшних обстоятельствах? Подробности...
Перейти а раздел…

Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

Су-24 действительно летал над «Дональдом Куком». Однако страшней при этом должно было быть российскому летчику, а не американским морякамФото: US Navy/Reuters
Война нервов между Западом и Россией вокруг «химатаки в Сирии» вызвала новую волну спекуляций относительно военных возможностей Российской армии. В частности, снова утверждается, будто бы бомбардировщики Су-24 способны подавить электронную начинку американского эсминца «Дональд Кук», а потом и уничтожить его. Так ли это на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Для начала следует научиться выбрасывать мусор

Александр Христофоров, журналист
«Треть москвичей готовы к раздельному сбору мусора!» – торжественно заявил в конце минувшего года глава департамента природы Москвы. Сам по себе ликующий тон чиновника свидетельствует о серьезной проблеме. Подробности...

Чего нам так и не смогла показать Никки Хейли

Эдуард Биров, журналист
Когда убивали детей Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии – весь «цивилизованный мир» аплодировал, ну или стыдливо засчитывал их в «сопутствующий ущерб». Но вот Россия – единственная – сказала: «Хватит!» И все стало меняться. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Шапкозакидательские настроения могут нам очень дорого обойтись

Виктор Алкснис, политический деятель
Когда я читаю глупости, распространяемые официальными СМИ, то мне жалко наших сограждан, которые верят, что у нас есть волшебный выключатель, которым мы не только «Дональд Кук» можем выключить, но и все США в целом. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Французская полиция жестко разогнала экоактивистов

      Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республики
      Подробности...

      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
      Подробности...

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп обсудил с советниками мощный удар по Сирии
          Авиакомпании получили предупреждение о нанесении ударов по СирииСБ ООН отклонил две российских резолюции по Сирии«Крымский мост» опроверг связь с арестованным Украиной судномОписан сценарий возможной войны между Россией и США из-за Сирии
          Постпреды России и Британии в СБ ООН процитировали ЛенинаВ Дамаске прокомментировали сообщения о бегстве АсадаРоссийские военные построили мост через ЕвфратНафтогаз прокомментировал позицию Меркель по «Северному потоку – 2»
          США отказались увязывать решение об ударе по Сирии с выводами ОЗХОВ Сети опубликованы новые фото последствий удара Израиля по СирииЮлию Скрипаль доставили на военную базуСтало известно о сердечном приступе и коме ливийского фельдмаршала Хафтара

          Главная тема


          Нужно ли спасать попавших под санкции олигархов

          «быстрая расплата»


          Мэй отказала Трампу в ударе по Сирии без доказательств химатаки

          «напоминает Украину»


          Американские аналитики назвали главное поле битвы новой холодной войны

          средиземное море


          Стало известно о планах ВМФ РФ провести ракетные стрельбы у Сирии

          война в Сирии


          Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

          «вершить справедливость»


          Каким будет удар США по Сирии

          «эпоха 14+»


          России предсказаны столетия геополитического одиночества

          дело скрипаля


          Лондон перешел к террористическим методам взаимодействия с Россией

          «появлялись сложности»


          Опубликовано пессимистичное пророчество Черномырдина об Украине

          «Так покажи нам, Никки!»


          Эдуард Биров: В истории есть примеры того, чего ожидать Америке в случае столкновения с Россией

          Образ врага


          Сергей Худиев: Глобалистская элита прибегла к приему «коррумпированных авторитарных режимов»

          провокация спецслужб


          Дмитрий Дробницкий: Если Трамп не выведет войска из САР то «Вашингтонское болото» поглотит его

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Рассчитан возраст выхода на пенсию в России к 2034 году

          11 апреля 2018, 10:00

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Представленная Центром стратегических разработок стратегия предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году.

          «Благодаря более долгой и более здоровой жизни граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин», – говорится в стратегии, передает ТАСС.

          Эксперты ЦСР при этом предусматривают, что средний размер пенсии по старости к 2034 году будет в два раза выше прожиточного минимума и пенсии вырастут как минимум на треть в реальном выражении.

          Благодаря усилению медицинского обслуживания и развитию профилактических мер поддержки здоровья продолжительность полноценной жизни вырастет на пять лет, а уровень бедности в России к 2024 году снизится до 10% и сравняется с наиболее развитыми странами Европы, считают эксперты.

          В среду Центр стратегических разработок представил стратегию развития России до 2024 года. Документ содержит семь приоритетов, которые, в свою очередь, содержат ряд ключевых мер и шагов для их достижения. Расширенную версию стратегии опубликуют в мае.

          Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что может спасти экономику России в связи с нехваткой рабочей силы.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............