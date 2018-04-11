Рассчитан возраст выхода на пенсию в России к 2034 году

Представленная Центром стратегических разработок стратегия предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году.

«Благодаря более долгой и более здоровой жизни граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин», – говорится в стратегии, передает ТАСС.

Эксперты ЦСР при этом предусматривают, что средний размер пенсии по старости к 2034 году будет в два раза выше прожиточного минимума и пенсии вырастут как минимум на треть в реальном выражении.

Благодаря усилению медицинского обслуживания и развитию профилактических мер поддержки здоровья продолжительность полноценной жизни вырастет на пять лет, а уровень бедности в России к 2024 году снизится до 10% и сравняется с наиболее развитыми странами Европы, считают эксперты.

В среду Центр стратегических разработок представил стратегию развития России до 2024 года. Документ содержит семь приоритетов, которые, в свою очередь, содержат ряд ключевых мер и шагов для их достижения. Расширенную версию стратегии опубликуют в мае.

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