ЦСР представил приоритеты развития России до 2024 года

Центр стратегических разработок представил стратегию развития России до 2024 года по семи ключевым направлениям, говорится в материалах ЦСР «Стратегия развития страны 2018-2024».

Согласно материалам, эти направления – обеспечение достойного уровня жизни граждан, в том числе через качественное образование и медицину, предоставление каждому россиянину возможностей для предпринимательства и личной инициативы, защита населения от внешних и внутренних угроз, технологическая революция, достижение ключевых позиций в мировой экономике, развитие городов и регионов и совершенствование системы госуправления, передает РИА «Новости».

«Последние годы мы живем хуже, чем могли бы, отстаем по качеству жизни. Наша экономика растет медленнее, чем могла бы. Потенциал страны и ее жителей раскрывается не в полной мере. Мы можем лучше. Для этого стране нужны четкие цели и стратегия развития. Если составить план действий и неукоснительно придерживаться его, то мы способны многое наверстать, достичь серьезного повышения качества жизни, которое будет обеспечено ростом обновленной экономики. Поэтому в следующие шесть лет мы предлагаем определить для себя семь главных приоритетов и начать действовать», – говорится в материалах ЦСР.

По мнению авторов, здоровье и образование граждан, снижение бедности – это главные условия развития, а творческая инициатива людей, которые видят и используют новые возможности, – «основа будущего роста».

«Качественные образование и медицина, неограниченные возможности для предпринимательства и личной инициативы должны стать базовыми реализованными правами каждого гражданина страны. Отсюда первые два приоритета предлагаемой стратегии – «Важен каждый» и «Страна возможностей», – отмечают авторы доклада.

По их мнению, к 2024 году Россия должна стать «комфортной и привлекательной страной для каждого человека, готового и желающего трудиться».

«Раскрыв новые возможности граждан страны, поддержав их инициативы во всех сферах, в том числе в бизнесе и общественной деятельности, мы сможем перейти к новому качеству российской экономики. Она станет современной и технологичной, сможет на равных конкурировать с самыми развитыми странами мира. На это обращены следующие два приоритета нашей стратегии – «Технологическая революция» и «Ключевые позиции в мировой экономики», – говорится в документе.

Чтобы добиться успеха, необходимо переосмыслить роль и механизмы государственного управления, полагают авторы стратегии, поэтому целых три приоритета «посвящены задаче превращения государственной машины из архаичной в передовую»: это разделы «Государство для граждан», «Развитие городов и регионов», «Защита и справедливость».

В ЦСР заявляют, что «проанализировали слабые стороны прошлых стратегий и учли этот опыт», а также проработали все предлагаемые решения с профильными экспертами, государственными ведомствами и гражданами.

«Чтобы эта стратегия реализовалась, мы… предлагаем конкретный план трансформации госуправления, который позволит претворить стратегию в жизнь. Мы уверены, что стратегия не будет реализовываться, если меняться не начнет само государство, сама власть. Учитываем, что в стране есть миллионы активных, позитивных, предприимчивых, деятельных граждан, которые готовы меняться и менять мир вокруг себя к лучшему, которые ждут перемен и хотят действий», – подчеркивают авторы.