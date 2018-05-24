Соцблок кабмина заявил о готовности к реализации суперуказа Путина

Социальный блок нового кабинета министров готов приступить к реализации суперуказа президента Владимира Путина, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова в интервью каналу «Россия 24» в рамках Петербургского международного экономического форума отметила, что «задачи, цели и показатели очень амбициозные, которые обозначены в послании», причем «ключевым показателем (...) является снижение бедности в два раза за шесть лет», передает РИА «Новости».

Она заявила также, что реформы в социальной сфере, которая является «самой чувствительной», не должны проводиться в ущерб гражданам, и добавила, что еще недостаточно работает на новой должность, чтобы прогнозировать какие-либо перемены.

Кроме того, вице-премьер рассказала, что основные контуры обновленной пенсионной системы России будут отработаны в ближайший год.

«Пенсионное законодательство – это часть системы обязательного социального страхования. И, конечно, у нас потребуются какие-то трансформации, потому что жизнь идет вперед, активно развиваются процессы цифровизации экономики, управления большими данными. А эти системы, они как раз подчиняются законам управления большими данными. И здесь предстоит достаточно много сделать», – подчеркнула она.

Существующая же пенсионная формула, на ее взгляд, также требует обсуждения, как и функционирование накопительной части пенсий.

«Но окончательного решения не было принято. И в последнее время как-то с повестки эта тема ушла, но это не значить, что ей не надо заниматься. Ей точно также нужно заниматься, как в целом пенсионным законодательством», – сказала Голикова.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам соцблоков до 29 июня внести предложения по реализации суперуказа Путина.

До этого Министерство финансов направило кабмину доработанную и согласованную с ЦБ и Минэкономразвития концепцию индивидуального пенсионного капитала.