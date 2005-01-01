Медведев поручил за полтора месяца найти деньги на выполнение суперуказа

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 6 июля найти источники финансирования для реализации национальных проектов, предусмотренных суперуказом президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Минфину (А. Г. Силуанову) и Минэкономразвития (М. С. Орешкину) представить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в правительство Российской Федерации предложения по источникам финансового обеспечения на период до 2024 года мероприятий национальных проектов (программ), предусмотренных указом (...) Срок – до 6 июля 2018 года», – говорится в перечне поручений по реализации указа.

Также до 1 сентября 2018 года Минэкономразвития совместно с Минфином и другими заинтересованными ведомствами должно представить проекты основных направлений деятельности правительства России до 2024 года, а также макроэкономический прогноз на этот период с учетом достижения целей, обозначенных в суперуказе, передает РИА «Новости».

До 1 июня 2018 года Минфин и Минэкономразвития совместно с Федеральным проектным офисом и Минюстом должны подготовить и представить проект методических указаний по разработке нацпроектов.

До 6 июля профильные ведомства должны будут представить предложения об обеспечении сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов России с учетом расходов на нацпроекты.

До 29 июня министры соцблоков должны внести предложения по реализации суперуказа.

Так, Минтруду, Минспорту, Минздраву, Минвостокразвития, Минкавказу, Министерству просвещения, Министерству науки и высшего образования, Минкультуры, а также заместителям председателя правительства поручено «подготовить в соответствии со сферами ведения совместно с Минэкономразвития России и Минфином России и представить в правительство Российской Федерации предложения в соответствии с предусмотренными подпунктом «а» п. 2 данного поручения методическими указаниями».

Отмечается, что предложения должны содержать динамику значений целевых показателей по годам, уточнение перечня задач, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, а также определение промежуточных и конечных контрольных точек, обеспечивающих выполнение задач.

Также в них должны быть определены источники и параметры финансирования.

Напомним, во вторник, 22 мая, правительство России провело первое заседание в обновленном составе.

Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.