Медведев отметил стеснительность новых членов кабинета министров

Во вторник правительство России провело первое заседание в обновленном составе; в нем не принимали участие сразу пять министров. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил стеснительность новых членов кабмина.

В заседании в статусе членов правительства впервые приняли участие вице-премьеры Максим Акимов, Юрий Борисов и Константин Чуйченко, а также глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр транспорта Евгений Дитрих, глава МЧС Евгений Зиничев, руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, передает ТАСС.

Вице-премьеры Татьяна Голикова и Алексей Гордеев вернулись в кабмин после длительного перерыва и уже в другом статусе.

На заседании отсутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр обороны России Сергей Шойгу

Мантуров в данный момент возглавляет российскую часть межправительственной комиссии России и Болгарии; ожидается, что во вторник он примет участие в переговорах в Сочи, где российский лидер Владимир Путин встретится с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Шойгу находится в Ташкенте на переговорах с главой узбекского Минобороны Адбусаломом Азизовым.

Кабмин рассмотрел ряд финансово-экономических вопросов, связанных с федеральных бюджетом, а также бюджетами Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и федерального Фонда обязательного медицинского страхования.

Также планировалось, что правительство рассмотрит проекты законов в сфере транспорта, борьбы с коррупцией, поддержки науки и технологий и ряд других.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на первом заседании правительства отметил, что «со многими из присутствующих мы встречались, работали на протяжении шести лет», и пожелал тем, «кто только приступает к исполнению своих обязанностей», включиться в работу «как можно быстрее», передает РИА «Новости».

«Могу пообещать, что работы будет много и она будет непростой. Но, вместе с тем, эта работа важная и интересная», – подчеркнул премьер.

Он добавил, что впереди правительство ждет множество масштабных проектов и задачи, которые поставлены президентом. От их исполнения «будет зависеть, как будет развиваться наша страна».

«Надеюсь, что мы все вместе с вами добьемся хороших результатов», – заявил Медведев.

Также премьер-министр заявил в ходе рассмотрения поправок в федеральный бюджет 2018 года и плановый период, что правительство ожидает продолжение роста нефтегазовых доходов бюджета России.

Документом предусмотрено увеличение общего объема доходов бюджета в 2018 году более чем на 1,8 трлн рублей.

«Эти дополнительные деньги появляются в бюджете не только потому, что ситуация на сырьевых рынках стала лучше – хотя этот фактор, действительно, играет заметную роль. Но, кроме того, как и в прошлом году, растут, причем быстрее, чем ожидалось, доходы, которые не завязаны на экспорт нефти и газа. Мы рассчитываем, что в течение года эти положительные тенденции сохранятся», – сказал Медведев.

Он указал также на неравномерное расходование средств бюджета в 2017 году, хотя в целом расходы исполнены на достаточно высоком уровне – 96,5% по отношению к уточненной бюджетной росписи.

После доклада первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о бюджете на 2018 год Медведев поинтересовался, есть ли у присутствующих замечания, однако главе правительства никто не ответил.

«Тишина. Стеснительные пока. Ну а старослужащие могут что-то сказать, нет?» – вновь поинтересовался премьер.

Присутствующие не высказали предложений по проекту изменений в бюджет на 2018 год.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин подписал указы о составе нового кабмина. В состав нового правительства не вошли 13 человек, работавших в кабмине на высших должностях.