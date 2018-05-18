Путин подписал указы о составе нового кабмина

Президент Владимир Путин после встречи с председателем правительства Дмитрием Медведевым подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового кабмина.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Силуанова Антона Германовича первым заместителем председателя правительства Российской Федерации – министром финансов Российской Федерации», – говорится в тексте указа, размещенном на сайте Кремля.

Газета ВЗГЛЯД составила полный список кандидатур, предложенных Медведевым и одобренных главой государства. Указы об их назначении президент также подписал. Структура нового правительства представлена 22 министерствами против 21 в предыдущем составе.

В состав нового правительства не вошли 13 человек, работавших в кабмине на высших должностях.