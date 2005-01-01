Стало известно, кто не вошел в новый кабмин

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным внес кандидатуры на посты вице-премьеров и глав министерств. Путин сообщил, что одобряет представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

В состав нового правительства не войдут Александр Ткачев, Николай Никифоров, Владимир Пучков, Александр Хлопонин, Сергей Донской, Максим Соколов, Александр Галушка, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, передает РИА «Новости».