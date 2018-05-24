Голикова рассказала о возможном появлении корпоративной пенсии

Пенсионное обеспечение в России должно состоять из двух частей – государственной и корпоративной, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает работодатель, сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Голикова заявила журналистам на полях ПМЭФ, что «объемы поступления страховых взносов, которые раньше шли на накопление, идут в распределенную часть»; дискуссия по этому вопросу «неминуема» и «будет продолжена в контексте изменений в принципе в пенсионной системе, которые предстоит обсуждать», передает ТАСС.

«На самом деле, мне кажется, незаслуженно забыта тема корпоративных пенсий наряду с государственными. Можно было бы серьезно нормативно поговорить о развитии этой системы», – добавила она.

Ранее в четверг Голикова заявила, что основные контуры обновленной пенсионной системы России будут отработаны в ближайший год.