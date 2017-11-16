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29 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная – Россия почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
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НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
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Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
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В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Когда урбанизм становится опаснее фашизма

Антон Крылов, журналист
Проекты «как нам обустроить Россию» появляются чуть ли не еженедельно. Почти случайно выяснилось, что в правительстве, оказывается, обсуждаются две кардинально противоречащие друг другу концепции развития страны. Подробности...
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Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

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          По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

          Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровне   29 апреля 2018, 09:23
          Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
          Текст: Ольга Самофалова

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          В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная – Россия почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа.

          Правительство готово разработать законопроект о повышении пенсионного возраста, заявил премьер Дмитрий Медведев в интервью Сергею Брилеву на канале «Россия 1».

          По его словам, обсуждение этой темы на экспертном уровне идет уже не первый год. «Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», – сказал премьер. Такое категоричное заявление по поводу повышения пенсионного возраста премьер делает впервые. До сих пор в правительстве уверяли, что время для реальных шагов в этом направлении еще не пришло.

          Председатель правительства напомнил, что нынешний возраст выхода на пенсию в России устанавливался в 1930-х годах, когда средняя продолжительность жизни составляла лишь около 40 лет. С тех пор ситуация изменилась и «это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться и принять те или иные решения».  Пенсионный возраст, когда женщины выходя на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет, действительно был установлен еще в 1932 году в СССР. При этом, продолжительность жизни россиян в 2017 году выросла до 72,6 года. Это рекордный показатель за всю историю измерений, сообщал Минздрав.

          В других странах мира пенсионный возраст, как правило, выше. Даже в бывших советских республиках его давно увеличили. Кроме России исключением является еще Узбекистан. Белоруссия начала этот процесс буквально в прошлом году.

          «Это решение надо было принимать давно», – считает замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская. Страхи перед социальным недовольством она считает преувеличенными. «За исключением Франции явных протестов против повышения пенсионного возраста не было нигде. Понятно, что люди этому не рады, но нельзя думать, что это вызовет какие-то массовые протесты», – говорит эксперт.

          Российские экономисты давно предлагают властям свои программы, как лучше всего повысить пенсионный возраст. Глава ЦСР Алексей Кудрин в последние годы постоянно выступал за этот шаг. Осенью он даже выступил с апокалиптическим заявлением, что у российского правительства уже якобы нет денег, чтобы индексировать пенсии всем пенсионерам. В феврале доклад о необходимости повышения пенсионного возраста опубликовали эксперты РАНХиГС. Если этого не сделать, то придется снижать размер пенсий, повышать налоговую нагрузку на работающих граждан, и увеличивать размер трансфертов федерального бюджета для ПФР, пугают они.

          Проблема дефицита ПФР возникла не сегодня. Поступления в него от работающих граждан уже давно меньше расходов на пенсионеров. Дефицит покрывается трансферами из федерального бюджета. Проблема в том, что разрыв с каждым годом растет и нагрузка на бюджет тоже. Ожидается, что к 2036 году пенсионеров в России будет столько же, сколько работающих граждан, платящих пенсионный взносы. Что же предлагают эксперты, и какой из предлагаемых вариантов вероятно будет принят?

          Сроки начала повышения пенсионного возраста предлагаются разные. Аналитики Внешэкономбанка, например, прогнозировали старт с 2020 года. «2020 год –  более реалистичный. В 2019 году правительство физически не успеет подготовить и принять изменения на уровне законодательства. Откладывать на более долгий срок рискованно», – считает замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.

          Предлагаются также разные варианты того, до какого возраста повышать, и какими темпами это делать. «С точки зрения демографии существуют основания повышать пенсионный возраст, прежде всего, у женщин. У них намного выше продолжительность жизни. Наши женщины живут чуть меньше, чем европейские женщины, а на пенсию выходят намного раньше. А российские мужчины живут намного меньше, чем в развитых странах», – говорит Синявская. Так, по данным на 2016 год, в России мужчины проводят на пенсии в среднем 16 лет, а женщины – целых 26 лет. При этом, более 30% мужчин до пенсионного возраста не доживают, тогда как доля таких женщин невелика – не более 7%.

          «Женщины меньше заняты на физически тяжелых работах. Занятость у них такая, что производительность труда с возрастом не так сильно снижается, как у мужчин», – отмечает Синявская. Поэтому наиболее сбалансированным решением было бы выровнять пенсионный возраст мужчин и женщин на уровне 60 лет.

          Однако вряд ли правительство России выберет этот вариант. С одной стороны, против установления пенсионного возраста на уровне 60 лет для обоих полов возражает финансово-экономический блок правительства. Это решение не дает большую экономию с точки зрения снижения трансферта из госбюджета в ПФР. Если уж придется идти на такое политически непопулярное решение, то выгоды бюджета должны быть более ощутимыми, считают в Минфине.

          С другой, политики и само общество, что подтверждают опросы, не готовы к тому, чтобы женщины и мужчины выходили на пенсию в одном возрасте.

          «У нас сохраняются стереотипы, что женщин надо вознаградить за то двойное бремя, которое они несут на рынке труда и в семье, и дать им возможность выйти на пенсию раньше. Звучит еще один аргумент: не надо лишать внуков бабушек», – объясняет замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ.

          Поэтому самый жесткий вариант, который предлагал Минфин (повысить возраст до 65 у женщин, и до 65 у мужчин (65/65), скорее всего, отбракуют. А выбирать будут между предложением РАНХиГС – повышать пенсионный возраст до 60 у женщин, и до 63 у мужчин (60/63) и предложением ЦСР во главе с Кудриным – 63 у женщины и 65 у мужчин (63/65).

          «С социально-демографической точки зрения было бы лучше повысить пенсионный возраст до 60 у женщин и до 63 у мужчин. А потом при продолжении роста продолжительности жизни повышать пенсионный возраст дальше. Так, например, делали в Эстонии и Латвии. На мой взгляд, это было бы наиболее сбалансировано», – говорит Оксана Синявская. «Но если фискальные интересы государства окажутся сильнее, то тогда будет 63/65, благо что такая граница уже опробована на госслужащих», – добавляет эксперт.

          Впрочем, намного важнее вопрос о том, с какой скоростью будет повышаться пенсионный возраст. В ходе дискуссий, которая велась в предыдущие несколько лет, звучали разные варианты. Самый радикальный – повышать пенсионный возраст по году в год.

          «На мой взгляд, такой жесткий вариант недопустим. Максимальная скорость – прибавлять полгода в год. Чтобы рынок труда, работодатели и население более мягко привыкало к изменениям, более разумным было бы начинать с нескольких месяцев. Например, повышать на три месяца пенсионный возраст каждый год в течение первых хотя бы двух-четырех лет, и только потом переходить к более высокой скорости», – считает собеседник газеты ВЗГЛЯД.

          В любом случае пенсионная реформа не должна ограничиваться только повышением пенсионного возраста. Решения требует также вопрос с высокой долей тех, кто выходит на пенсию досрочно, например, из-за работы на Крайнем Севере или из-за службы в силовых ведомствах. Только гражданских пенсионеров в трудоспособном возрасте примерно 2,8 млн человек, еще 2,5 млн «досрочников» – это военные, плюс 8,6 млн человек уже пенсионного возраста (но ранее вышедшие на пенсию досрочно).

          Кроме того, миллионы россиян формально вообще нигде не работают, но являются самозанятыми. По некоторым оценкам,

          неофициально почти всю жизнь работают порядка 30% россиян, при этом пенсию хотят получать от государства все.

          Если бы удалось вывести все доходы из тени, то изменения внутри пенсионной системы можно было сделать более мягко либо при жестком варианте реформы наши родители смогли бы получать более высокую пенсию. Однако справиться полностью с теневой экономикой не могут даже развитые страны.


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