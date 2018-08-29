Путин предложил сохранить пенсионные льготы

Действующие условия назначения пенсий нужно сохранить для некоторых категорий граждан, заявил президент Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам.

«При проведении изменений нельзя действовать по шаблону. Что называется, просто чохом. Мы должны учесть особые условия жизни и труда людей», – сказал Путин в обращении к жителям России.

По его словам, помимо уже предусмотренных льгот для шахтеров, химпроизводств, чернобыльцев и некоторых других категорий, нужно сохранить условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера и жителей села.

«Неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года», – заявил он.

По мнению президента, люди, которые начали рано работать, должны получить возможность «выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом стажа». Путин предложил уменьшить предложенный законопроекте требуемый стаж с 40 до 37 лет для женщин и с 45 до 42 лет для мужчин.

Также Путин убежден в необходимости сохранения на переходный период всех действующих на 31 декабря 2018 года федеральных льгот по налогам на недвижимость и землю.

«Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, еще до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок», – сказал он.

Стенограмма обращения президента выложена на официальном сайте Кремля.