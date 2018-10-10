Саратовский министр уволена после заявления о прожиточном минимуме

Министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова отправлена в отставку после заявлений о возможности прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, сообщила начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.

«Соколова Наталья Юрьевна уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области», – сказала она РИА «Новости».

«Соколова уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области. Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», – подтвердил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, передает ТАСС.

В четверг слова Соколовой о прожиточном минимуме вызвали сильный резонанс в обществе. Министр в частности заявила, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно, чтобы месяц питаться неработающему пенсионеру. Кроме того, она заявила, что 40 дней поста вообще можно не есть, и от этого «все только становятся здоровее». При этом на предложение одного из депутатов самой попробовать такую диету, Соколова заявила, что не готова на это пойти из-за своего статуса.

Лидер Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков раскритиковал Соколову. «Я сейчас неработающий пенсионер и получаю 16 тысяч рублей, если бы детей не было, я не знаю, как бы я прожил», – заявил он газете ВЗГЛЯД.