Свердловская чиновница извинилась за свое высказывание о молодежи

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких извинилась за свое высказывание о том, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению.

«Я признаю, что может эта мысль была выражена чересчур прямолинейно: «Государство вам ничего не должно», и приношу свои извинения за столь резкое высказывание», – сказала Глацких, передает ТАСС.

Также чиновница добавила, что речь была попыткой мотивировать молодежь активней развиваться и трудиться.

«Из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство», – добавила глава департамента молодежной политики.

Напомним, Глацких заявила на встрече с подростками, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.

Это заявление комментировали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и сенатор Алексей Пушков.

Позднее стало известно о том, сколько чиновница заработала за 2017 год.