Пушков ответил свердловской чиновнице на заявление о ненужных детях

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о детях, которых «не просили рожать».

«С такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, у нас вообще рожать перестанут. Возможно, этому директору дети – обуза лишняя. Но стране они нужны. Не те слова, не те мысли, не тот директор», – написал Пушков в Twitter.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации с высказыванием чиновницы, которая заявила подросткам, что государство не просило родителей их рожать.

Добавим, что Глацких, которая находится на своей должности с 2016 года, является олимпийской чемпионкой 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике, а также чемпионкой мира и Европы. Заслуженный мастер спорта.