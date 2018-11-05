Свердловский губернатор отреагировал на заявление чиновницы о ненужных детях

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал заявление департамента молодежной политики региона Ольги Глацких о детях, пообещав спокойно разобраться в ситуации и не согласившись со сказанными ей словами.

Ее высказывание он назвал некорректным. «Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы», – написал Куйвашев в Instagram.

Он добавил, что совершенно не согласен с тем, что звучит на опубликованной записи.

«Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять. Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имело ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы», – заявил губернатор.

Он также выразил сожаление в связи со сказанными его подчиненной словами.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Глацких заявила подросткам, что государство не просило родителей их рожать.