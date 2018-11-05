Стал известен доход заявившей о ненужных детях свердловской чиновницы

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, высказавшаяся про ненужную государству молодежь заработала свыше 1,5 млн рублей за 2017 год, об этом свидетельствует ее декларация.

За 2017 год Ольга Глацких заработала 1 млн 525 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на официальную декларацию чиновницы.

Женщина владеет двумя участками земли площадью в 900 и 533 квадратных метра, квартирой в 116 кв. м. и гаражом.

В качестве транспортных средств указаны Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140.

В 2016 году доход чиновницы составлял более 4 млн.

Ранее Ольга Глацких прославилась речью в адрес подростков, о том, что государство не просило родителей их рожать.