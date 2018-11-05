Стало известно о возможной отставке свердловской чиновницы

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких уйдет в отставку, сообщают СМИ со ссылкой источник в окружении губернатора региона Евгения Куйвашева.

«Ольга Глацких отозвана из отпуска и возвращается в Екатеринбург. На неделе напишет заявление об отставке», – сообщил портал Ura.ru в своем Twitter со ссылкой на источник в окружении руководителя региона Евгения Куйвашева.

Глацких заявила на встрече с подростками, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.

Ранее сама Глацких в комментариях прессе извинилась за свое высказывание в адрес молодежи.