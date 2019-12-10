Шнуров написал стихотворный некролог Лужкову

Сергей Шнуров посвятил стихотворение покойному мэру Москвы Юрию Лужкову. В стихах Шнуров признался, что ему грустно в связи с кончиной бывшего градоначальника столицы.

Свое произведение он разместил в Instagram.

«Я давно к таким вещам

Стал спокоен. Может сдуру

Юра что-то запрещал.

Вскоре запретили Юру.

Говорили, что он крепкий,

Всех с женой переживут.

Будет бегать вечно в кепке,

Но никто не вечен тут.

Эх, Михалыч, ты эпоха,

Да, сегодня умер Мэр.

С ним Москве жилось неплохо,

Дико, мощно, например.

Не жалел он цвет-металла,

Какой жанр, такой век.

Почему мне грустно стало?

Яркий был он человек.

Лужков умер во вторник на 84-м году жизни в Мюнхене во время операции на сердце, по предварительной информации, причиной смерти Лужкова мог стать анафилактический шок Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его смертью, свои соболезнования принес также нынешний мэр столицы Сергей Собянин.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем запомнится Лужков в российской истории.