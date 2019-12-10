Собянин выразил соболезнования родным Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова, выразив соболезнования его близким.

«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», – написал Собянин в Twitter.

Соболезнования выразил и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Умер Юрий Лужков. Мэр, с которым Москва жила 18 лет. Который сделал для столицы очень много. Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким», – написал он в Instagram.

Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, скончался во вторник в Мюнхене в возрасте 83 лет. По данным СМИ, бывший градоначальник умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

К 80-летию Лужкова в 2016 году газета ВЗГЛЯД вспоминала о человеке, который стал одним из главных символов постсоветской России.