Умер Юрий Лужков

Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, скончался во вторник в Мюнхене в возрасте 83 лет. По данным СМИ, в Германии Лужкову проводили операцию на сердце. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Юрий Лужков «много сделал для города и москвичей».

Источник «Интерфакса» в окружении Лужкова подтвердил смерть бывшего мэра Москвы. Данные также подтвердил источник РИА «Новости» в мэрии столицы.

Информацию подтвердил и нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. «Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», – написал он в Twitter.

По данным телеканала РЕН ТВ, бывший градоначальник умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

Информацию об отъезде Лужкова за границу подтвердил Telegram-каналу «Подъем» брат его супруги Елены Батуриной. Бизнесмен Виктор Батурин рассказал, что в последний раз видел Лужкова в субботу, и тот чувствовал себя хорошо.

«Пока ничего не знаю. Я видел его в субботу, он улыбался, прекрасно выглядел. Вчера тоже все было нормально, они вчера с моей сестрой улетели из России. Пока это вся информация», – рассказал он.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) им. Губкина по специальности «инженер-механик».

В 1958-1963 годах работал младшим научным сотрудником, руководителем группы, заместителем заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов в Научно-исследовательском институте пластических масс. В 1964-1971 годах был начальником отдела по автоматизации управления Государственного комитета по химии. В 1971-1974 годах занимал пост начальника отдела автоматизированных систем управления. В 1974-1980 годах работал директором Опытно-конструкторского бюро по автоматике при Министерстве химической промышленности СССР.

В 1980 году был назначен гендиректором Научно-производственного объединения «Нефтехимавтоматика», а в 1986 году – начальником управления по науке и технике Министерства химической промышленности СССР. В 1987 году стал первым замглавы Мосгорисполкома, председателем городского агропромышленного комитета.

В 1990 году по рекомендации новоизбранного председателя демократического Моссовета Гавриила Попова был выдвинут на пост председателя Мосгорисполкома. В июне 1991 года в связке с Поповым был избран вице-мэром Москвы. В июле 1991 года занял пост премьера образованного на основе Мосгорисполкома правительства Москвы.

6 июня 1992 года в связи с отставкой Попова указом президента Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы и главой администрации столицы. Избирался мэром Москвы в июне 1996 года, декабре 1999 года, декабре 2003 года. В июне 2007 года по представлению президента Владимира Путина депутаты Московской городской думы вновь наделили Лужкова полномочиями мэра Москвы на четырехлетний срок.

28 сентября 2010 года президент Дмитрий Медведев подписал указ об отрешении Лужкова от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия президента.

1 октября 2010 года Лужков был назначен на должность декана факультета управления крупными городами Московского международного университета.

Лужков – почетный профессор МГУ, ряда российских и зарубежных университетов, академик ряда академий России. Автор более 200 печатных работ, а также книг по социально-экономическому развитию России. Лауреат Государственной премии России в области науки и техники (2000). Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» I степени (2006), «За заслуги перед Отечеством» II степени (1995), «За военные заслуги» (2003), орденом Почета (2000), медалями. Имеет ведомственные награды и награды Русской православной церкви. Был удостоен почетных званий «Заслуженный химик России», «Заслуженный строитель России».

Также в 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на вручении ордена в Кремле Юрий Лужков был явно растроган – спустя шесть лет после увольнения бывший мэр Москвы расценил это как «возвращение из безвременья».

Лужков был женат третьим браком. Первый брак был студенческим и быстро распался. Вторая супруга Марина Башилова скончалась в 1989 году. В 1991 году Лужков женился на предпринимательнице Елене Батуриной, которая в 2016 году возглавила рейтинг Forbes «25 богатейших женщин России».

У Лужкова четверо детей. Два сына от брака с Башиловой и две дочери от Батуриной.