Умер Юрий Лужков

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10 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
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Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

Граждане нашей страны за последние годы стали куда богаче, но им все равно есть куда стремитьсяФото: Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
«То ли неудачная шутка, то ли цинизм запредельного уровня». Такими словами эксперты оценивают рекомендации экспертов Всемирного банка по поводу того, как Россия должна наращивать свое богатство и так называемый человеческий капитал. Вместе с тем сам доклад содержит и ряд комплиментарных заявлений о том, насколько в целом богаты Россия и ее граждане. Подробности...
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Иван Грозный вернулся в свою столицу

Путь памятника Ивану Грозному в Александровскую слободу был долгимФото: Михаил Почуев/ТАСС
В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.  Подробности...
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Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
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Переговоры в Париже не помогут Донбассу

Конфликт в Донбассе пока заморожен – и маловероятно, что в ближайшее время что-то изменитсяФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Зеленский пока так и не стал президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...

Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

Сергей Лукьяненко, писатель
Если государство становится объектом пристального внимания и давления – то и «большой спорт» обязательно отгребет. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т. д. – давить будут дальше. До упора. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

России нужен «план Б» для ВАДА

Дмитрий Пугаченко, журналист
Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики – повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
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              Умер Юрий Лужков

                 10 декабря 2019, 12:18
              Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
              Текст: Алина Назарова

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              Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, скончался во вторник в Мюнхене в возрасте 83 лет. По данным СМИ, в Германии Лужкову проводили операцию на сердце. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Юрий Лужков «много сделал для города и москвичей».

              Источник «Интерфакса» в окружении Лужкова подтвердил смерть бывшего мэра Москвы. Данные также подтвердил источник РИА «Новости» в мэрии столицы.

              Информацию подтвердил и нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. «Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», – написал он в Twitter.

              По данным телеканала РЕН ТВ, бывший градоначальник умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

              Информацию об отъезде Лужкова за границу подтвердил Telegram-каналу «Подъем» брат его супруги Елены Батуриной. Бизнесмен Виктор Батурин рассказал, что в последний раз видел Лужкова в субботу, и тот чувствовал себя хорошо.

              «Пока ничего не знаю. Я видел его в субботу, он улыбался, прекрасно выглядел. Вчера тоже все было нормально, они вчера с моей сестрой улетели из России. Пока это вся информация», – рассказал он.

              Бывший мэр Москвы Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) им. Губкина по специальности «инженер-механик».

              В 1958-1963 годах работал младшим научным сотрудником, руководителем группы, заместителем заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов в Научно-исследовательском институте пластических масс. В 1964-1971 годах был начальником отдела по автоматизации управления Государственного комитета по химии. В 1971-1974 годах занимал пост начальника отдела автоматизированных систем управления. В 1974-1980 годах работал директором Опытно-конструкторского бюро по автоматике при Министерстве химической промышленности СССР.

              В 1980 году был назначен гендиректором Научно-производственного объединения «Нефтехимавтоматика», а в 1986 году – начальником управления по науке и технике Министерства химической промышленности СССР. В 1987 году стал первым замглавы Мосгорисполкома, председателем городского агропромышленного комитета.

              В 1990 году по рекомендации новоизбранного председателя демократического Моссовета Гавриила Попова был выдвинут на пост председателя Мосгорисполкома. В июне 1991 года в связке с Поповым был избран вице-мэром Москвы. В июле 1991 года занял пост премьера образованного на основе Мосгорисполкома правительства Москвы.

              6 июня 1992 года в связи с отставкой Попова указом президента Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы и главой администрации столицы. Избирался мэром Москвы в июне 1996 года, декабре 1999 года, декабре 2003 года. В июне 2007 года по представлению президента Владимира Путина депутаты Московской городской думы вновь наделили Лужкова полномочиями мэра Москвы на четырехлетний срок.

              28 сентября 2010 года президент Дмитрий Медведев подписал указ об отрешении Лужкова от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия президента.

              1 октября 2010 года Лужков был назначен на должность декана факультета управления крупными городами Московского международного университета.

              Лужков – почетный профессор МГУ, ряда российских и зарубежных университетов, академик ряда академий России. Автор более 200 печатных работ, а также книг по социально-экономическому развитию России. Лауреат Государственной премии России в области науки и техники (2000). Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» I степени (2006), «За заслуги перед Отечеством» II степени (1995), «За военные заслуги» (2003), орденом Почета (2000), медалями. Имеет ведомственные награды и награды Русской православной церкви. Был удостоен почетных званий «Заслуженный химик России», «Заслуженный строитель России».

              Также в 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на вручении ордена в Кремле Юрий Лужков был явно растроган – спустя шесть лет после увольнения бывший мэр Москвы расценил это как «возвращение из безвременья».  

              Лужков был женат третьим браком. Первый брак был студенческим и быстро распался. Вторая супруга Марина Башилова скончалась в 1989 году. В 1991 году Лужков женился на предпринимательнице Елене Батуриной, которая в 2016 году возглавила рейтинг Forbes «25 богатейших женщин России».

              У Лужкова четверо детей. Два сына от брака с Башиловой и две дочери от Батуриной. 


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