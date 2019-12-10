Путин выразил соболезнования родным Лужкова

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Глава государства отметил, что «Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим «градоначальником» столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи».

«В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России. И конечно, мы всегда будем помнить его искреннюю, сердечную поддержку севастопольцев и моряков-черноморцев. Как не раз, вопреки всем обстоятельствам и дипломатическим протоколам, он прямо говорил, что Севастополь – русский город», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

«Мы сохраним добрую память о Юрии Михайловиче Лужкове, о его делах и начинаниях, служивших Москве и России», – добавили в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил, что «Путин направил родным и близким Юрия Михайловича телеграмму соболезнований, выразил глубокие соболезнования», передает ТАСС.

«Не один год они (Путин и Лужков) работали фактически вместе, президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только такого гигантского мегаполиса, как Москва, но и в целом в развитие страны, экономики нашей страны, хозяйство нашей страны. … У них были очень теплые и очень конструктивные отношения», – отметил Песков.

Ранее блогеры, а также бывшие коллеги Лужкова отреагировали на сообщения о смерти бывшего мэра Москвы, скончавшегося на 84-м году жизни после операции на сердце в одной из мюнхенских клиник. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразили соболезнования близким Лужкова.

Бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище.