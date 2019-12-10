Блогеры прокомментировали смерть Лужкова

Пользователи Сети отреагировали на сообщения о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося на 84-м году жизни.

«Провожая Юрия Михайловича Лужкова, отмечу, что как федеральный политик он был определенно лучше, чем как мэр. Поддержка Черноморского флота, поддержка русского движения в Крыму и Севастополе, противовес сепаратистским региональным элитам – это очень много. Как мэр... Насколько лучше Попова, настолько же хуже Собянина. И очевидно, что последние лет 10 он был не на своем месте, уровнем-двумя ниже, чем следовало его применять. А в целом, земля ему пухом, конечно же», – написал автор телеграм-канала «Адекват».

О позиции экс-мэра по Крыму вспомнил и политолог Егор Холмогоров: «Когда будете писать гадости про Лужкова (в основном справедливые), вспомните, пожалуйста, что он был главным защитником идеи Русского Севастополя в 1990-2000-ные годы. За это ему многое зачтется».

Кроме того, блогеры обратили внимание, что Лужков умер в один год с журналистом Сергеем Доренко, который не раз подвергал его критике.

«Лужков и Доренко ушли в один год. Вот такой вот беспощадный русский символизм», – отметил Сергей Минаев.

«Подумалось, что вот удивительно, что «кровные» враги Лужков и Доренко ушли в один год. Символы эпохи», – написала Ксения Собчак.

«Умер второй мэр Москвы Юрий Лужков. В свое время его первый зам Владимир Ресин рассказывал мне историю о том, как они впервые оказались в Китае, и Юрий Михайлович пошел выбирать и мерить на себя куртку для своей жены Елены Батуриной, которую очень сильно любил, боготворил и носил на руках», – вспомнила Тина Канделаки.

По ее словам, «Лужков был невероятно амбициозным человеком, который, безусловно, видел себя в кресле президента России». «Юрий Михайлович умер в Мюнхене, и в этом, конечно, что-то есть, при всей его эпохе на посту мэра Москвы и любви к нашему городу. Я не сомневаюсь, что сейчас найдутся желающие вспомнить ему его ошибки, перетряхивая прошлое. Но не могу не согласиться с Сергеем Минаевым, что есть какой-то особенный символизм в том, что Лужков и Серёжа Доренко ушли в один год», – добавила она.

Авторы телеграм-канала Методичка написали: «Символично, что первым о смерти Лужкова сообщил телеканал Рен ТВ. Это единственный федеральный телеканал во второй половине 2000-х, который критиковал Лужкова, но во время информационной кампании и отставки дал ему слово для защиты. Символично, что Лужков умер в один год с Доренко. Если грубо привязывать даты, символично, что Лужков умер спустя 20 лет после выборов в Госдуму декабря 1999 года, на которых решилось, что выше мэра он не пойдет».

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн также назвал смерть Лужкова уходом целой эпохи. «Сообщили о смерти Лужкова. Уходит целая эпоха. Искренне соболезную родным и близким Юрия Михайловича», – написал депутат в Twitter.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразили соболезнования близким Лужкова.

Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, скончался во вторник в Мюнхене в возрасте 83 лет. По данным СМИ, бывший градоначальник умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

К 80-летию Лужкова в 2016 году газета ВЗГЛЯД вспоминала о человеке, который стал одним из главных символов постсоветской России.