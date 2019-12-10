Названо место похорон Юрия Лужкова

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался в возрасте 83 лет, похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Дата и время пока уточняются», – сказал источник ТАСС.

Между тем в храме Христа Спасителя опровергли сообщения о гражданской панихиде по Лужкову. «Не бывает гражданских панихид в храме. В храме бывает либо отпевание, либо церковная панихида», – сказал ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев.

Он уточнил, что насчет церковных поминовений «пока ничего не известно, никто не обращался», передает РИА «Новости».

Ранее блогеры, а также бывшие коллеги Лужкова отреагировали на сообщения о смерти бывшего мэра Москвы, скончавшегося на 84-м году жизни после операции на сердце в одной из мюнхенских клиник. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразили соболезнования близким Лужкова.