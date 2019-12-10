Соратники и коллеги высказались о смерти Лужкова

Бывшие коллеги и соратники экс-мэра российской столицы Юрия Лужкова, скончавшегося в возрасте 83 лет, отметили его вклад в благоустройство и развитие Москвы.

Так, бывший председатель Московской городской думы Владимир Платонов заявил, что основы экономического развития Москвы и рыночных отношений были заложены именно во времена экс-мэра столицы Юрия Лужкова.

«Вы знаете, его лучше характеризуют те годы и те выборы, когда его избирали. Сколько он был у власти, и доверяли ему москвичи – это самая исчерпывающая характеристика... Надо вспомнить, какой Москва была в 1991 году и какая Москва была в 2010 году. Сейчас она, конечно, изменилась еще больше, к лучшему, но, бесспорно, основы экономического развития города, рыночных отношений были заложены Лужковым», – сообщил Платонов, передает РИА «Новости».

Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что Лужков сделал многое для развития Московского государственного университета имени Ломоносова. «Я очень глубоко скорблю, для меня это просто неожиданно... Юрий Михайлович сыграл огромную роль в развитии университета. И вот здание, где мы стоим (Ломоносовский корпус МГУ), построено им», – сказал Садовничий журналистам.

Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, работавший вице-мэром Москвы с 1996-го по август 2005 года, назвал Юрия Лужкова «эпохой в жизни Москвы и страны». «Я думаю, все, что было сделано под его руководством, еще и сегодня работает и будет продолжать работать многие годы», – сказал Шанцев.

По его словам, Лужков был «удивительно добрым человеком, умеющим работать с людьми и дающим им возможность работать самостоятельно». «И мыслил неординарно, умел повернуть обсуждаемые вопросы так неожиданно для всех, но в то же время так эффективно, что просто приходилось удивляться», – сказал бывший вице-мэр Москвы.

Он отметил, что Лужков был «очень талантлив разносторонне»: не только руководил Москвой, но и предлагал много инициатив в области науки, культуры и спорта. «Мне очень комфортно было с Юрием Михайловичем работать. Доброе было время, хорошее», – отметил Шанцев.

Он выразил соболезнования родным, близким и друзьям Лужкова. «Все, кто с ним работает и работали, наверняка будут сегодня скорбеть об этом человеке», – подчеркнул он.

Бывший пресс-секретарь Юрия Лужкова Сергей Цой в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о работе в команде экс-главы столицы. «Очень жаль, очень жаль. Я считаю, что это был великий мэр. Я считаю, что это был человек с большой буквы. Человек, который много сделал для Москвы. Он, разумеется, войдет в историю Москвы, в историю Российской Федерации. Замечательный человек и великолепный специалист, профессионал», – отметил Цой.

В свою очередь Сергей Ястржембский, который в 1998-2000 годах занимал должность заместителя премьера правительства Москвы, заявил, что Лужков «был очень самобытный, яркий, колоритный человек, с которым интересно было и работать, и общаться». «И в 90-е годы, и в начале нынешнего века он был одним из наиболее, наверное, таких «турбулентных» политиков в российской действительности», – рассказал Ястржембский.

Он отметил, что Москва в ее современном облике – это, «безусловно, результат прежде всего его (Лужкова) многолетней работы». Экс-мэр столицы, по словам Ястржембского, сделал для города много позитивного, изменил его облик в лучшую сторону, осовременил его.

«Конечно, очень печальная новость. Но человек прожил яркую жизнь и оставил яркий след после себя», – заключил он.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов также отметил вклад Лужкова в благоустройство и развитие российской столицы. «Ушел из жизни Юрий Лужков – человек, в течение 18 лет занимавший пост мэра российской столицы. Работу Юрия Михайловича на этом ответственном посту многие оценивали неоднозначно. Тем не менее следует признать, что за годы работы он многое сделал для благоустройства и развития российской столицы», – сказал Миронов.

Председатель Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов в свою очередь заявил, что Лужков одним из первых понял важность пчеловодства для России. «Он создал условия для тех, кто производит мед, пчеловодов, а не спекулирует на меде, как посредники. Когда он организовал в Гостином дворе первую ярмарку для пчеловодов, все (посетители) думали, что только на Алтае и в Башкирии есть мед, а оказалось, что он прекрасен по всей России. ... После этого пчеловоды поняли, что есть сбыт, и стали расширять пасечные хозяйства», – сказал Бутов.

По его словам, бывший мэр глубоко вникал в отрасль. Он завел собственные пасеки в Калининграде и Калужской области. «Использовал передовые технологии, являлся автором двух изобретений для ульев, которые позволяют им зимовать в суровых условиях, даже при низких температурах. Участвовал в международных делах, являлся пропагандистом движения «Сохраним пчел». Лужков стал одним из первых лиц, который понял важность пчеловодства для столицы и всей страны», – заключил Бутов, передает ТАСС.

Ранее пользователи Сети также отреагировали на сообщения о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося на 84-м году жизни после операции на сердце в одной из мюнхенских клиник. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразили соболезнования близким Лужкова.