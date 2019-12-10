Чем запомнится Лужков в российской истории

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков – один из столпов отечественной политики девяностых и нулевых годов. Как и то время, он был человеком крайне неоднозначным, рисовать его одной краской – неважно, белой или черной – грешить против истины. Чем запомнился этот знаковый персонаж и какую роль он сыграл в российской истории?

«Лужковская Москва» была, пожалуй, самым ярким и выпуклым отражением непростых времен, переживаемых всем бывшим Советским Союзом. «Лужковский стиль» копировали и в Киеве, когда под бывшей площадью Октябрьской революции, она же майдан Незалежности, построили пафосный торговый центр, и в Астане, городе – воплощении принципа «дорого и богато».

Рожденный в Москве, Лужков менял облик родного города с бесцеремонностью иноземного захватчика. Историки архитектуры еще долго будут спорить о том, что сильнее испортило облик Москвы – 73 года советской власти или 18 лет лужковского правления.

Да, Лужков не только разрушал, но и строил, но на каждый восстановленный храм приходилось несколько десятков новых безвкусных построек в самом центре города с непременными «башенками», которые, как рассказывают архитекторы, он лично пририсовывал к проектам.

Да, автомобилисты были благодарны Лужкову за кольца, но строительство остальной дорожной сети финансировалось по остаточному принципу, не говоря уж о развитии общественного транспорта. Сравнить темпы строительства метро при Лужкове нельзя ни с советскими временами, ни с теперешними.

Да, Лужков запустил программу переселения из пятиэтажек, но выбор домов осуществлялся по принципу «где можно построить что-то новое и продать подороже», в результате чего многие жильцы аварийных домов только сейчас ждут переселения.

Нельзя сказать, что Москва при Лужкове не развивалась, но это развитие не было системным. Так некоторые отцы после развода, если ребенок остался с матерью, то донимают его гиперопекой, то надолго забывают.

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Безусловно, Лужков считал себя политиком не городского (пусть даже столичного), а федерального уровня. В 1999 году он был уверен, что поймал за хвост птицу-удачу, и вот-вот его политический блок «Отечество – Вся Россия» победит на выборах в Госдуму, а потом Евгений Примаков станет президентом, а сам Лужков – премьер-министром.

Появление на политическом Олимпе Владимира Путина перечеркнуло эти планы. Сперва блок ОВР набрал значительно меньше поддержанного Путиным «Единства», а потом Евгений Примаков даже не стал выдвигаться на пост президента. Соответственно, на этом федеральные амбиции Юрия Лужкова прекратились, по крайней мере – публично. В течение нулевых годов регулярно появлялись и исчезали слухи о том, что Лужкова вот-вот либо снимут, либо, наоборот, все-таки возьмут в правительство, но ни один из них так и не подтвердился.

Только в 2010 году столичный мэр совершил ошибку многих отечественных и иностранных политиков, пытавшихся вбить клин между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

После короткой медийной артподготовки занимавший тогда пост президента Медведев подписал указ об увольнении Лужкова с поста мэра Москвы из-за «утраты доверия». Судя по тому, что «на замену» Лужкову был направлен занимавший тогда пост заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства Сергей Собянин, истинный аппаратный вес Лужкова тогда где-то соответствовал уровню вице-премьера.

Существует множество конспирологических теорий, почему Лужков без ущерба для карьеры перенес попытку взять власть в 1999 году. И почему после отставки в 2010 году по максимально суровому поводу – обычно президент использует формулировку «утрата доверия», когда увольняет совершившего уголовное преступление губернатора – экс-мэр также не понес никакого наказания, а бизнес его жены (самой богатой женщины в России) продолжил развиваться, пусть и не в том же самом режиме наибольшего благоприятствования.

Разумеется, всю правду мы вряд ли когда-то узнаем, но, видимо, дело в умении Лужкова договариваться, брать на себя определенные обязательства и держать данное слово. Политические противники бывшего московского мэра могут многое про него вспомнить, но не нарушения данных обещаний.

Москвичи неоднозначно относились к своему мэру. Пенсионеры в целом любили за «лужковскую» надбавку к пенсии, которая, естественно, сохранилась и позднее – дело не в Лужкове, а в возможностях столичного бюджета. Культурная интеллигенция отчасти презирала за дурновкусие, но с удовольствием участвовала в дележе столичных бюджетов. Построенное по распоряжению Лужкова для театра Калягина здание на Чистых прудах регулярно берет призы в конкурсах самых уродливых строений мира. Какой-то четкой молодежной политики у Лужкова не было, и молодежь отвечала мэру тем же – игнорировала его существование.

Очень любили и уважали Лужкова в Крыму, в первую очередь – в Севастополе. Даже в те годы, когда в России никто и не задумывался о том, что полуостров может когда-то вернуться на Родину, Лужков поддерживал город русских моряков, строил дома и обещал, что историческая несправедливость под названием «украинский Крым» когда-нибудь будет исправлена. И это обещание тоже было исполнено, пусть сам экс-мэр к этому уже не имел никакого отношения.

Последние годы Лужков провел в основном за пределами родного города. Он жил в Калининградской области, где разводил пчел и принимал журналистов, много времени проводил в Лондоне, а также в Австрии, в Тироле, где его жена купила гостиницу. Умеренно критиковал российскую власть, но без резких высказываний. В 2016 году очень обрадовался награждению орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, который Владимир Путин вручил экс-мэру к 80-летнему юбилею.

До последних дней сохранял активность, была даже небольшая интрига относительно «лужковского» пула кандидатов на выборах в Мосгордуму летом 2019 года.

Жизнеописание Юрия Лужкова очень сложно закончить, его можно только, как ремонт, остановить. Осталась неосвещенной страсть экс-мэра к изобретательству и получению патентов, его привычка по субботам объезжать стройки, его регулярное общение с москвичами в эфире созданного по его распоряжению телеканала ТВЦ и многое-многое другое. Строительство бизнес-империи Елены Батуриной – это тоже часть биографии Лужкова, несмотря на его уверения, что жена зарабатывала миллиарды чуть ли не тайком от мужа.

Лужков – плоть от плоти 90-х годов, сумевший продлить свое политическое существование еще на десятилетие, но так и не успевший изобрести средство для продления жизни, над которым он работал в последние годы. Лужков умер во время плановой операции на сердце – врачи в Мюнхене не смогли вывести его из наркоза.

Владимир Путин и Сергей Собянин высказали соболезнования родственникам Юрия Лужкова. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.