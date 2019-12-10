Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Премьер Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщил пресс- секретарь председателя правительства Олег Осипов, напомнив о не самых простых отношениях политиков.

«Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова. Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения», – передает слова Осипова ТАСС.

Он призвал не забывать, что Лужков возглавлял столицу России «в самый сложный для Москвы период».

В 2010 году Медведев, на тот момент занимавший пост президента России, подписал указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы», сняв Лужкова с должности мэра досрочно в связи с утратой доверия. Его кресло занял Сергей Собянин. Лужков был мэром столицы с 1992 года по 2010 год.

Лужков умер во вторник на 84-м году жизни в Мюнхене во время операции на сердце. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его смертью.

Блогеры и бывшие коллеги Лужкова отреагировали на сообщения о его смерти. Бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище.