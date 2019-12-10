Названа возможная дата похорон Лужкова

Точная дата похорон бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пока неизвестна, они пройдут в период с 12 по 14 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Немерюк заявил, что пока дата неизвестна, похороны, вероятно, состоятся в период с 12 по 14 декабря , передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, Юрий Лужков умер во вторник на 84-м году жизни после операции на сердце в одной из мюнхенских клиник.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразили соболезнования близким Лужкова.