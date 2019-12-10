Затулин: Лужкову удалось сохранить России Черноморский флот

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10 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Граждане нашей страны за последние годы стали куда богаче, но им все равно есть куда стремитьсяФото: Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
«То ли неудачная шутка, то ли цинизм запредельного уровня». Такими словами эксперты оценивают рекомендации экспертов Всемирного банка по поводу того, как Россия должна наращивать свое богатство и так называемый человеческий капитал. Вместе с тем сам доклад содержит и ряд комплиментарных заявлений о том, насколько в целом богаты Россия и ее граждане. Подробности...
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Иван Грозный вернулся в свою столицу

Путь памятника Ивану Грозному в Александровскую слободу был долгимФото: Михаил Почуев/ТАСС
В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.  Подробности...
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Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
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Зеленский в Париже применил «метод Порошенко»

«Нормандская четверка» собралась впервые за три годаФото: Christophe Petit Tesson/Reuters
В Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. На полях саммита также впервые состоялась личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. И хотя украинский президент похвастался «ничьей» на переговорах с лидером России, по мнению экспертов, реальные результаты для Киева далеко не так позитивны. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Зеленский пока так и не стал президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...
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Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

Сергей Лукьяненко, писатель
Если государство становится объектом пристального внимания и давления – то и «большой спорт» обязательно отгребет. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т. д. – давить будут дальше. До упора. Подробности...
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России нужен «план Б» для ВАДА

Дмитрий Пугаченко, журналист
Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики – повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Подробности...
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              Затулин: Лужкову удалось сохранить России Черноморский флот

                 10 декабря 2019, 15:04
              Фото: Александр Саверкин/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

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              «Из жизни Москвы и всей России нельзя вычеркнуть эпоху, связанную с именем Лужкова. Он оставил нам столицу, в которую мы с удовольствием возвращаемся, даже из Парижа или Лондона», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат, советник мэра Москвы в 1997-2010 годах Константин Затулин.

              «Для меня смерть Лужкова – очень серьезное событие. Я был знаком и близок с Юрием Михайловичем в течение многих лет, – сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. – Впервые мы познакомились в 90-м году, когда к власти пришел новый демократический Моссовет. Лужков откликнулся на предложение тогдашнего мэра столицы Гавриила Попова стать председателем исполкома города Москвы».

              По словам собеседника, с первых дней работы в столичном правительстве Лужков проявил себя как незаурядный, крупный руководитель, непохожий на тех деятелей застойной эпохи, которых все привыкли видеть в качестве олицетворения административно-хозяйственного аппарата советского периода.

              «Я был советником Юрия Михайловича на общественных началах и на штатной основе с 1997 по 2010 год, до последнего дня его работы в должности мэра Москвы. Вслед за президентом Путиным я считаю, что из жизни Москвы и всей России нельзя вычеркнуть эпоху, связанную с именем Юрия Лужкова. Если подытожить все, что он сделал для Москвы, то я бы хотел сказать, что он принял Москву, которую у нас было принято называть деревней – с погасшими огнями, с раздолбанными дорогами, с бесконечными вещевыми рынками, в обстановке развала Советского Союза. И оставил – городом, которым мы гордимся и в который мы с удовольствием возвращаемся, даже если мы уехали в Париж или Лондон по делам или на отдых», – отметил Затулин.

              При этом он подчеркнул, что для многих Лужков сформировал представление о том, каким должен быть руководитель города, глава субъекта Российской Федерации – человеком, не стесняющимся залезть в канализационный люк, не боящимся встречи с людьми, находящим вкус в разрешении нерешенных вопросов. Лужков не щадил ни себя, ни свое окружение, требуя работы 24 часа в сутки, констатировал зампред комитета Госдумы.

              10 декабря в мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
              «Могу подчеркнуть еще одну черту Лужкова, уже как политика федерального уровня. С середины 90-х годов он ярко и независимо выступал в поддержку наших соотечественников за рубежом, – поделился Затулин. – Возвысил свой голос в поддержку Крыма и Севастополя. Принял конкретные решения, которые позволили в отсутствие внимания со стороны тогдашнего федерального правительства сохранить Черноморский флот».

              Сегодняшнего флагмана Черноморского флота – ракетного крейсера «Москва», никогда не было бы в строю, если бы столица России не выделила деньги на его достройку в Николаеве. И делал это Лужков исходя из своего принципиального отношения и к распаду СССР, и к необходимости восстановить достоинство России на международной арене, заметил собеседник.

              «При этом своим отношением, не только к соотечественникам за рубежом, но и к регионам России, с которыми он крепил отношения, оказывал поддержку, он снимал естественную в условиях неравномерности развития Российской Федерации ревность к Москве», – вспоминает Затулин.

              Люди говорили, Москва много зарабатывает, но она умеет поддержать и тратить на те вещи, которые не являются ее прямой обязанностью, акцентировал он. «Скажем, поддержка соотечественников и  Черноморского флота явно не входит в обязанности мэра Москвы. Мы смогли в свое время объяснить и показать Юрию Михайловичу, что этим надо заниматься. И он вышел с этим на федеральную сцену», – добавил Затулин.

              «Напомню, что именно Лужков был инициатором создания партии «Отечество – вся Россия», которая стала составной частью нынешней «Единой России». Он боролся вместе с нами, и я вместе с ним, в 1999 году. Мы помним, как всеми правдами и неправдами ельцинская команда делала все от них зависящее, чтобы Лужков и Примаков не взяли в свои руки власть в России», – сказал Затулин.

              1999 и 2000 годы были для Лужкова, как для политика федерального уровня, переломными, напомнил депутат. «До этого Юрий Михайлович двигался вверх, имея в виду перспективы федерального масштаба. После того, как во главе России встал Путин, было очевидно, что Лужков достиг своего потолка, как, впрочем, и Примаков. На этом этапе деятельности Лужков, конечно, ослабил самоконтроль, и возникли проблемы», – продолжил Затулин.

              «Затем уход Лужкова с вердиктом недоверия нанес травму не только ему, но и всему поколению москвичей. В течение всего следующего года меня снимали с должности под формальным предлогом, что я лужковец, от которого надо избавляться. Хотя сам Лужков не проявлял большого интереса к своим соратникам, которые оказались в разных ситуациях после того, как он был удален. Я это говорю не в обиду. Юрий Михайлович был непростым человеком, он был живым человеком», – признался зампред комитета Госдумы по делам СНГ.

              «Может быть, памятник Хрущеву, который Лужков терпеть не мог, несмотря на то, что сам был внутренне похожим на Хрущева, мог бы в какой-то мере стать образцом для памятника и самому Лужкову. Монумент на Новодевичьем кладбище, как известно, черно-белый. Если говорить о Лужкове, черного цвета могло бы быть поменьше, а белого побольше. Но в любом случае в карьере Юрия Михайловича было и то и другое», – отметил Затулин.

              По его словам, Лужков сыграл значимую роль в воссоединении Крыма с Россией.

              «В 2014 году я был в Севастополе, был непосредственным участником «Крымской весны» и предположил, что было бы неплохо, если бы Лужкова назначили губернатором Севастополя. Уверен, сами жители города приняли бы это с восторгом», – считает Затулин.

              «А последний мой разговор с Лужковым состоялся в июле нынешнего года, когда мы вместе с действующим командиром ракетного крейсера «Москва» созвонились с Лужковым в канун Дня Военно-морского флота РФ. Мне кажется, ему было по-человечески приятно, что его помнят моряки. Что они признательны ему за возможность служить на корабле, который он помог ввести в строй. Пусть это воспоминание будет ему эпитафией», – заключил Затулин.

              Ранее во вторник стало известно о том, что Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, умер в Мюнхене в возрасте 83 лет. По данным СМИ, в Германии Лужкову проводили операцию на сердце.

              Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразили соболезнования близким Лужкова.


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