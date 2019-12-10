Названа причина смерти Лужкова

Названа вероятная причина смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося в возрасте 83 лет.

По предварительной информации, причиной смерти Лужкова мог стать анафилактический шок, сообщает Telegram-канал Mash.

Также стало известно, что российские власти предложили помощь семье Лужкова в организации похорон.

Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год, скончался во вторник в Мюнхене в возрасте 83 лет. По данным СМИ, бывший градоначальник умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

Соболезнования его близким выразил мэр Москвы Сергей Собянин.