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Российский павильон стал одним из самых популярных на фестивале в Гонконге
Павильон России оказался в числе самых популярных на фестивале Asia+ в Гонконге
Российский павильон, организованный соотечественниками при поддержке генконсульства России, оказался одним из самых популярных на фестивале Asia+ 2026 в Гонконге.
Экспозиция России открылась на набережной Чимсачёй около культурного центра мегаполиса, сообщает ТАСС. Центральное место в павильоне заняли работы в традициях русских народных промыслов. «В павильоне мы постарались широко представить наши промыслы, показать народный стиль, здесь можно увидеть русские платки, традиционные игрушки, есть головные уборы, кокошники, представлен и женский традиционный костюм. Люди останавливаются, смотрят с большим вниманием», – заявила организатор павильона, художница Анастасия Краева.
Программа российской экспозиции вызвала большой интерес гостей. Посетители участвовали в мастер-классах, например, по росписи деревянных лошадок, а также пробовали русские угощения от бренда «Сделано в России». На сцене амфитеатра выступили детские коллективы, исполнившие «Калинку-малинку» и современные бальные танцы под руководством хореографов Елены Самодановой и Владислава Квартина.
Директор департамента по вопросам досуга и культурных услуг Гонконга Чэнь Юнвэнь назвала российскую экспозицию прекрасным вкладом сообщества соотечественников. По словам генконсула РФ в Гонконге и Макао Анатолия Каргаполова, российская программа на фестивале становится все разнообразнее.
Фестиваль Asia+ проводится в Гонконге ежегодно с 2023 года с целью развития художественного обмена. В этом году в нем участвуют представители более 30 стран и регионов.
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