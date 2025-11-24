Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать политическим решением в Вашингтоне или Брюсселе.0 комментариев
Дед Мороз поздравил более 70 школьников из Китая на фрегата «Паллада»
На борту российского фрегата «Паллада» в Даляне российский Дед Мороз поздравил более 70 китайских школьников и получил в подарок рисунки на тему русской зимы.
Российский Дед Мороз из Великого Устюга встретился с китайскими школьниками на борту фрегата «Паллада» в Даляне, где поздравил детей с наступающим Новым годом, передает ТАСС.
В мероприятии приняли участие школьники двух учебных заведений Даляня, для которых российские курсанты провели мастер-класс по морским узлам, а Дед Мороз подготовил праздничную программу.
Генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова сообщила, что на борту собрались более 70 китайских детей. Они исполнили для Деда Мороза песню «Журавли» на русском языке и вручили свои рисунки на тему русской зимы. Днем ранее зимний волшебник в Шэньяне уже встретился с российскими соотечественниками.
По словам Прыжковой, обе встречи прошли в очень теплой и дружеской атмосфере. Китайские школьники выразили желание встречаться с российским Дедом Морозом ежегодно, а сам гость пообещал приезжать в Китай почаще и пригласил ребят в Великий Устюг, вызвав восторженную реакцию.
Новогоднее путешествие Дед Мороз начал в Пекине, где провел встречи в Российском культурном центре с детьми из детского сада и школы при посольстве России. Китайские ученики, изучающие русский язык, подготовили для него сюрприз – они спели песню «В лесу родилась елочка» на китайском языке.
Следующая остановка зимнего волшебника – Индия, где Дед Мороз устроит праздник для детей в Русском Доме Нью-Дели.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, дипломаты встретили российский фрегат «Паллада» в Китае с караваями.