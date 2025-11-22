Дипломаты с караваями встретили российский фрегат «Паллада» в Китае

В Китае торжественно встретили российский фрегат «Паллада»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Легендарный российский фрегат «Паллада» прибыл в порт китайского города Далянь, где его встретили дипломаты во главе с генконсулом РФ в Шэньяне Натальей Прыжковой, представители Росрыболовства и десятки соотечественников, передает ТАСС.

Для команды судна, в которую входит 153 человека и 113 курсантов, был организован теплый прием с караваями, а также устроен салют. Капитан Николай Зорченко провел экскурсию по фрегату и рассказал гостям о морских традициях, а также о богатой истории парусника.

Генконсул поздравила экипаж с успешным заходом в порт и подчеркнула, что «Паллада» является гордостью России и продолжателем морских традиций. После экскурсии состоялось чаепитие, где капитан поделился историями о судне, путешествиях, опыте судоходства и воспоминаниями из своей морской жизни. Гости осмотрели все помещения корабля, задали вопросы о процессе обучения курсантов и особенностях работы членов экипажа.

Зорченко отметил значение визита «Паллады» в Далянь, подчеркнув, что корабль не заходил в этот порт восемь лет. По его словам, визит стал возможен благодаря усилиям дипломатов и общественности обеих стран. В рамках дня открытых дверей гости познакомились с работой и традициями судна.

Особой частью программы визита «Паллады» станет церемония возложения венков к памятнику советским воинам в Люйшунькоу. Планируется развитие сотрудничества между Дальрыбвтузом и Даляньским университетом информационных технологий Neusoft, что, ожидается, придаст новый импульс двусторонним академическим и образовательным проектам.

Капитан подчеркнул, что «Паллада» способствует укреплению отношений между Россией и Китаем, а подобные визиты отражают высокий уровень взаимодействия между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе учебный фрегат «Паллада» прибыл в порт северокорейского города Чондин с группой курсантов и моряков для участия в памятных событиях по 80-летию освобождения Кореи от японских захватчиков.

Осенью 2024 года «Паллада» принял участие в поисках лодки с жителем Бурятии, который два месяца дрейфовал в Охотском море. А в 2020 году фрегат прибыл из кругосветного плавания, и его торжественно встретили на причале в центре Владивостока.



