Капитан назвал причину долгих поисков лодки с людьми в Охотском море

Капитан Зорченко: Лодку с людьми не могли найти из-за низкой активности флота в Охотском море

Tекст: Вера Басилая

По его словам, из-за малого количества судов в Охотском море заметить лодку было сложно. Зорченко подчеркнул, что если бы в районе находилось больше флота, дрейфующее судно заметили и нашли быстрее, передает РИА «Новости».

Зорченко подчеркнул, что если бы в районе находилось больше флота, лодку бы заметили и нашли быстрее.

«Флот там будет в декабре-январе, до марта-апреля там будет столпотворение судов. Но в то же время там будет штормовая погода. А сейчас Охотское море с промысловой точки зрения подопустело», – добавил капитан.

Зорченко также рассказал, что лодку отнесло далеко из-за совокупности течений и ветров. Он отметил, что перед выходом в море необходимо было сообщить в МЧС и взять оборудование для подачи сигнала бедствия, так как «на море сверху как ни смотри, эта шлюпка – как зернышко на большом-большом столе».

Напомним, в Охотском море обнаружили лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад, из которых выжил только один человек Михаил Пичугин. Его доставили в Магаданскую больницу, и он находится в стабильном состоянии.

Прокуратура намерена проверить, были ли на лодке средства связи для информирования о чрезвычайных ситуациях, рация, красная ракета и спасательные жилеты. В зависимости от результатов проверки Пичугину может грозить до семи лет лишения свободы.

