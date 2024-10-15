У Камчатки спасли дрейфовавшего два месяца в Охотском море мужчину

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что в Охотском море обнаружили лодку с тремя людьми, которые пропали два месяца назад. В лодке был один выживший и два погибших человека.

Судно нашли в акватории Охотского моря вблизи села Усть-Хайрюзово Камчатского края.

В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия. Известно, что выживший мужчина дрейфовал в открытом море на протяжении двух месяцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года проходила спасательная операция на Сахалине, где более 80 рыбаков были доставлены с оторвавшейся льдины в Охотском море на берег. Сообщалось, что рыбаков унесло от берега на льду в районе села Стародубское.