Нельзя исключить, что Украину просто хотят на время вывести из антироссийской игры, отправив на скамейку запасных и сохранив режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби. При этом саму антироссийскую игру никто не думает прекращать.12 комментариев
У Камчатки спасли дрейфовавшего два месяца в Охотском море мужчину
В Охотском море обнаружили лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад, из которых выжил только один человек, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В Telegram-канале ведомства указано, что в Охотском море обнаружили лодку с тремя людьми, которые пропали два месяца назад. В лодке был один выживший и два погибших человека.
Судно нашли в акватории Охотского моря вблизи села Усть-Хайрюзово Камчатского края.
В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия. Известно, что выживший мужчина дрейфовал в открытом море на протяжении двух месяцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года проходила спасательная операция на Сахалине, где более 80 рыбаков были доставлены с оторвавшейся льдины в Охотском море на берег. Сообщалось, что рыбаков унесло от берега на льду в районе села Стародубское.