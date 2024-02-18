С оторвавшейся льдины в Охотском море спасли более 80 рыбаков

Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?40 комментариев
Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?40 комментариев
К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.3 комментария
Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.11 комментариев
Военкоры и эксперты оценили взятие Авдеевки
Так, Сергей Колесников в своем Telegram-канале подчеркнул, что «это не гребень Сырский (главком ВСУ Александр) «вывел ВСУ» из Авдеевки. Это наши войска, ценой неимоверных усилий прорвали оборону, взяли город в клещи, перерезали пути снабжения – после чего посыпался фронт на этом участке».
Военкор Евгений Поддубный пишет, что успех Армии России в последние сутки уже позволяет подводить промежуточные итоги операции по освобождению Авдеевки и уничтожению одного из наиболее мощного укрепленного района противника на всей линии боевого соприкосновения. «Наше командование полностью переиграло западных военных кураторов киевского режима и украинских генералов. А наши солдаты и офицеры растоптали подразделения армии трусов и детоубийц», – подчеркнул он.
Военкор Александр Коц указал, что события в Авдеевке – ответ тем, кто спрашивает: «А как мы будем прорывать подготовленную оборону ВСУ? Мы же столкнемся с тем же, с чем они летом в Запорожье. Это же тупик». По его словам, в Авдеевке продемонстрировали выход из тупика. «Конечно, все прошло не так просто. И наши силы понесли потери. И эта победа не состоялась бы без самоотверженности наших бойцов, без участия спецназа и разведчиков, без постоянного наблюдения с воздуха и без соответствующего планирования», – подчеркнул он.
Политолог Павел Данилин считает взятие Авдеевки еще одним подтверждением того, что цели СВО будут достигнуты. «Наш флаг над Авдеевкой. Завод Коксохим. Горжусь нашими бойцами. Так держать!», – отметил он.
Его коллега политолог Алексей Мартынов заявил, что успехи российских войск принесут мир населению региона. «Сегодня над Авдеевкой подняты Российские флаги. Украинские войска уходят дальше на запад, Нашей земли становится больше. Это справедливо и главное, что сюда, где поднят российский флаг придет мир. Людям важен мир. Важно просто жить», – подчеркнул Мартынов
Писатель и журналист Марина Юденич сравнила объявление Сырского о сдаче Авдеевки с событиями 17 февраля 1944 года. «17 февраля 1944. Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов полностью разгромили корсунь-шевченскую группировку Вермахта, одержав абсолютную победу в операции, которая стала частью стратегического наступления советских войск на Правобережной Украине. Для тех, кто плохо учил историю, жизнь повторяет ее снова и снова», – написала она.
Сегодня над Авдеевкой подняты Российские флаги. Украинские войска уходят дальше на запад, Нашей земли становится больше. Это справедливо и главное, что сюда, где поднят российский флаг придет мир. Людям важен мир. Важно просто жить.
Telegram-канал Пул N3 сыронизировал на тему вывода войск ВСУ из Авдеевки.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» выделили основное из выводов американского «Института изучения войны», которые свидетельствуют об успехах российской армии на линии Купянск-Сватово-Кременная и в районе Артемовска.
Вместе с тем, в WarGonzo пишет, что несмотря на заявления Сырского, ВСУ продолжают попытки вырваться из города по немногочисленным оставшимся путям отхода, а часть личного состава остается на территории города, в частности на Коксохиме.
Авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber также сообщают что под Авдеевку ВСУ стаскивали ПВО со всей Украины.
Авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» сочли запоздалым решение Сырского выйти из Авдеевки. Канал пишет, что отдельные позиции противника все же попали в локальные окружения и вынуждены либо пробиваться с тяжелыми потерями, либо попадать в плен.
В Telegram-канале «Сварщики» указывается, что в Авдеевке находится большое количество украинских военнослужащих, которые не смогли прорвать окружение и отступить. Они создают очаги сопротивления. Так, например, обстоит дело с коксохимическим заводом, в подвалах которого, по аналогии с Азосталью, закрепились бойцы ВСУ. «Ну а нашим бойцам сейчас важно другое – не дать разрозненным группам противника а городе опомниться и занять устойчивую оборону», – пишет канал.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что средства ПВО за последние сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».
Также за последние сутки уничтожены 47 украинских беспилотников возле Кременной, Золотаревки, Кармазиновки Луганской народной республики (ЛНР), Шевченко Донецкой народной республики (ДНР), Работино и Новоукраинского Запорожской области.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 571 самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотников, 469 ЗРК, 15076 танков и других бронемашин, 1222 боевые машины РСЗО, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы спецтехники.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории.
По словам Кимаковского, попытки вывести войска из-под Донецка без потерь для Киева не прошли, передает ТАСС.
Он уточнил, что часть украинской группировки под Донецком по-прежнему остается под огнем.
Ранее сообщалось, что украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки.
Генерал ВСУ Тарнавский сообщил о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки
Тарнавский отметил, что при разработке плана учитывались различные сценарии и возможная смена оперативной обстановки. «И все же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое число украинских военнослужащих попало в плен», – написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Командующий ВСУ не уточнил, сколько военных оказались в плену, но отметил, что Киев планирует обратиться в международные гуманитарные организации с целью их возвращения.
Ранее Главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД писала, какое значение имеет освобождение города.
Захарова прокомментировала заявление Зеленского об отводе войск из Авдеевки
По ее словам, причиной стала не необходимость «сохранить жизни людей», а умение воевать только против мирных граждан.
«ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Все остальное для них значения не имеет», – написала она в Telegram-канале.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки. Позже Владимир Зеленский признал, что ВСУ отступили, чтобы не попасть в окружение.
Эксперты CNN назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия
Источник телеканала сообщил, что появившаяся в СМИ информация о разведданных была «чрезвычайно разрушительной», так как источник этих данных был «невероятно секретным», сообщает «Коммерсант».
Источники CNN сообщили, что разрабатываемое оружие в случае применения создаст электромагнитную волну, которая выведет из строя частные спутники – например Starlink компании SpaceX.
Ранее эксперт разъяснил, что космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой, который разрабатывается в России, не имеет отношения к ядерному оружию.
Как сообщается в Telegram-канале МИД, «гражданин Э.Г. Абухба... вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны».
В российском ведомстве указали на то, что освобождение Абухба «свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям».
В МИД заключили, что подобный случай создает риски для туристов в Абхазии.
Напомним, в июле 2017 года в Абхазии напали на семью российских туристов. Злоумышленники в масках окружили россиян и потребовали у них денег. Российский турист Андрей Кабанов попытался оказать сопротивление, однако преступники нанесли ему два ножевых ранения, от которых он скончался.
В 2018 году суд Абхазии приговорил двух братьев – жителей Гудаутского района к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста.
Die Welt: Шольц помешал фон дер Ляйен выдвинуться на пост генсека НАТО из-за ее позиции по России
По данным Die Welt, Шольц отверг кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы НАТО, поскольку считает, что ее чрезмерно критическое отношение к России может повлечь проблемы в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».
Сообщается, что с предложением рассмотреть кандидатуру главы ЕК на пост генсека Североатлантического альянса выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Впоследствии американский лидер Джо Байден обратился с этой идеей к Шольцу, но канцлер ее отверг, пишет издание.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит назвал сроки подбора нового генсека НАТО.
Представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Воевода сообщил о подрыве украинскими партизанами эшелона с военным грузом НАТО
«Своими успешными действиями партизаны уничтожили более 60 тонн натовских боеприпасов и другого военного имущества», – приводит Ura.ru слова Воеводы из его Telegram-канала.
Утверждается, что эшелон следовал из Молдавии в Винницу.
Отмечается, что повреждения также получил участок железной дороги, восстановительные работы займут несколько дней.
В заявлении говорится, что главы МИД стран G7 «подтвердили решимость сохранять российские суверенные активы замороженными в своих юрисдикциях, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила» Украине, передает ТАСС.
Кроме того, министры иностранных дел стран G7 обязались ужесточить санкции против России и активизировать усилия по борьбе с их обходом и мер экспортного контроля, следует из заявления.
Ранее в ЕК сказали, на что будет направлен 13-й пакет санкций против России.
Эксперт разъяснил, что российский ядерный буксир не станет оружием против спутников
Он подчеркнул, что ядерный буксир – не очень большой реактор, таких на земле много. Подобными технологиями пользуются для выработки электрической энергии, что аналогично будет происходить в космосе, передает РИА «Новости».
Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России «разместить ядерное оружие в космосе» для использования против спутников.
Напомним, Роскосмос впервые представил схему работы аппарата «Зевс» на базе Транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергоустановкой.
ФОМ и ВЦИОМ: За Путина на президентских выборах готовы проголосовать абсолютное большинство россиян
Опрос ВЦИОМ, результаты которого опубликованы на сайте компании, показал рост уровня информированности граждан о предстоящих выборах: 82% верно назвали месяц и год/время года и год их проведения (+ 1 п.п. за неделю), 4% – только год.
Намерение принять участие в выборах выразили 63% опрошенных (+1 п.п. за неделю), 14% ответили, что скорее примут участие.
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% электорально активных россиян (+4 п.п. за неделю), за Владислава Даванкова (партия «Новые люди») – 4% (-1 п.п. за неделю), Николая Харитонова (КПРФ) – 4%, Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 2% (-2 п.п. за неделю).
Между тем, 74% респондентов ФОМ дали правильный ответ на вопрос, когда пройдут выборы президента России, следует из сообщения на сайте Фонда. Неправильный ответ дали 4%, 17% участников опроса с ответом затруднились.
Участвовать в выборах намерены 83%, из них 57% совершенно точно планируют участвовать. Не планируют участвовать в выборах 13% опрошенных.
За Владимира Путина готовы проголосовать 74% опрошенных. Из тех, кто намерен принять участие в выборах, за его кандидатуру высказались 81%. За Николая Харитонова (КПРФ) готовы отдать голос 3% респондентов, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3%, за Владислава Даванкова («Новые Люди») – 2%.
Опрос ВЦИОМ проводился 15 февраля методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
В поквартирном опросе ФОМ, который проводился с 9 по 11 февраля, приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 53 субъектов России.
Fox News: Сдача украинцами Авдеевки стала крупной победой России
Как заметил Fox News, ВСУ покинули Авдеевку на фоне нехватки боеприпасов и трудностей в вопросе одобрения новой помощи со стороны США, передает ТАСС.
Это стало «крупной победой президента России Владимира Путина», отмечает телеканал.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки. Часть украинских военных сдалась в плен при выходе из города.
На пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на Вашингтон как на стратегического партнера и не рассматривает альтернативу американской помощи, передает ТАСС.
«Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это не стратегический наш партнер. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу», – сказал он. Стратегический партнер не может позволить себе не поддержать Украину, подчеркнул Зеленский.
Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить Палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву, который ранее поддержал Сенат.
Он написал, что в случае успеха России, последствия для ЕС будут «гораздо более дорогостоящими», чем текущая помощь Киеву, передает РИА «Новости».
В комментариях под постом пользователи отметили, что для населения ЕС последствия от действий западных политиков уже стали слишком обременительными.
Кроме того, Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнул, что Запад не хочет конфликта между Россией и НАТО, поэтому альянс не будет отправлять своих военных на Украину, передает ТАСС.
Он также добавил, что Европа должна больше инвестировать в свою безопасность вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США.
Ранее сообщалось, что за неделю Германия поставила ВСУ 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Помимо броневиков, ВСУ получили около 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, три бронемашины для разминирования Wisent 1, инженерный танка Dachs, девять минных тралов, 58 разведывательных БПЛА, четыре патрульные машины, 500 светодиодных фонарей и телекоммуникационное оборудование.