Голикова: Расходы на обеспечение инвалидов заложены в бюджете на 2027

Голикова: Расходы на обеспечение инвалидов заложены в бюджет

Tекст: Катерина Туманова

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что все социальные обязательства перед инвалидами учтены в бюджете и будут выполнены, передает ТАСС.

«Все, что касается социального и медицинского обеспечения, включая вопросы абилитации и реабилитации, – все в бюджете предусмотрено и будет исполнено», – сказала вице-премьер.

Голикова добавила, что на обеспечение техническими средствами реабилитации нуждающихся граждан выделено 150 млрд рублей.

По ее словам, это позволит решить все текущие задачи в данной сфере. Она отметила, что обязательства перед этой категорией граждан являются публичными, и при необходимости их финансирование может быть увеличено в течение года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Голикова заявила о двукратном увеличении продолжительности жизни за век, а также раскрыла размер трат на профилактику несчастных случаев на работе.

Кроме того, в России после длительного перерыва вернулись к двум индексациям пенсий.



