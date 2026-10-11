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Голикова: Расходы на обеспечение инвалидов заложены в бюджете на 2027
Голикова: Расходы на обеспечение инвалидов заложены в бюджет
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что расходы на социальную и медицинскую поддержку инвалидов заложены в бюджет на 2027 год в полном объеме и будут исполнены.
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что все социальные обязательства перед инвалидами учтены в бюджете и будут выполнены, передает ТАСС.
«Все, что касается социального и медицинского обеспечения, включая вопросы абилитации и реабилитации, – все в бюджете предусмотрено и будет исполнено», – сказала вице-премьер.
Голикова добавила, что на обеспечение техническими средствами реабилитации нуждающихся граждан выделено 150 млрд рублей.
По ее словам, это позволит решить все текущие задачи в данной сфере. Она отметила, что обязательства перед этой категорией граждан являются публичными, и при необходимости их финансирование может быть увеличено в течение года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Голикова заявила о двукратном увеличении продолжительности жизни за век, а также раскрыла размер трат на профилактику несчастных случаев на работе.
Кроме того, в России после длительного перерыва вернулись к двум индексациям пенсий.