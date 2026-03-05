Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.3 комментария
Силы ПВО Ирана уничтожили израильский беспилотник Hermes
Средства ПВО сбили передовой израильский дрон в районе Хамадана
Иранские расчеты ПВО утром перехватили и сбили очередной передовой израильский беспилотник Hermes в районе Хамадана на западе страны.
О новом эпизоде сообщило иранское агентство Tasnim, передает РИА «Новости».
По его данным, средства противовоздушной обороны Исламской Республики сбили еще один израильский беспилотный летательный аппарат типа Hermes.
«Сегодня утром был сбит один передовой беспилотник Hermes в районе Хамадана (на западе Ирана)», – говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба иранской армии сообщила об уничтожении шести беспилотников Hermes за последние сутки. Разведывательный дрон этого типа был сбит средствами ПВО в небе над провинцией Лурестан.
До этого иранские военные ликвидировали 28 израильских целей.