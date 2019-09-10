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10 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 16:51  |  vz.ru
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              За что снова убили Гуфа

              Тимати и Гуф разочаровали поклонников   10 сентября 2019, 15:55
              Фото: Тимати/Youtube
              Текст: Антон Крылов

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              Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего?

              Клип был опубликован 7 сентября и за три дня набрал более пяти миллионов просмотров плюс рекордное количество дизлайков в Рунете – на момент удаления почти полтора миллиона. Комментарии соответствовали – авторов-исполнителей обвиняли в «продажности», «заказухе» и просто плохом качестве материала – «такое ощущение, что заказали прям недавно и они за день что-то там написали».

              Сперва Тимати и Гуф вяло оправдывались: «Мне не стыдно, мне не заплатили и я не спасаю бизнес. Я придерживаюсь своей позиции и не «переобуваюсь» на потребу толпы. [...] По теме: я безмерное уважение имею к мэру, я вижу каждый день, как мой город цветет! Вижу увеличение турпотоков, мне есть чем гордиться. Это мой город, и для меня он прекрасен!» – написал в «Инстаграме» Тимати. «Никакого госзаказа, никаких денег тут нет. Тупо дрон и желание поздравить свой город. По крайней мере, хотелось бы в это верить», – прокомментировал вечером 8 сентября Гуф.

              10 сентября Тимати заявил об удалении клипа: «Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать свое личное мнение в достаточно острой форме, да в моем стиле. Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал – мое уважение !! Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было». (орфография и пунктуация полностью сохранены – прим. ВЗГЛЯД).

              Гуф записал задумчивое матерное видеообращение к поклонникам, поэтому полностью процитировать его не позволяет законодательство РФ. Если вкратце, то он говорит, что «в а....» (сильно удивлен) от того, что происходит в последние два дня, «в шоке от того, сколько г...» (фекалий) на него вылилось после «этого так называемого клипа». Далее он клянется («б... буду»), что не знал, «что у нас выборы б... мэра были позавчера» (на самом деле не было, избирали Мосгордуму).

              «Я повелся на эту х... (ерунду), – кается Гуф, – развели меня, подставили».

              «Я всю жизнь читал про Москву и буду читать, теперь уже, наверное, без Тимати», – обещает исполнитель.

              В заключение он опять жалуется, что его «поюзали», извиняется за клип и высказывает гордость за молодежь, которая «у нас есть и разбирается в политике». Самый последний кадр – футболка Гуфа, на которой написано «иди на х..» (далеко).

              В оживленных интернет-дискуссиях середины 2000-х годов поведение Тимати и Гуфа характеризовалось коротким словом «слили». Сейчас назвать это другим термином тоже не получается. При этом можно вспомнить еще один мем, касающийся Гуфа – «Гуф умер». Эта фраза, возникшая из фальшивой новости о смерти музыканта, невольно приходит в голову при каждой его неудаче.

              При этом однозначно осуждать рэперов за слив сложно. И 36-летний Тимати, и Гуф, которому через две недели исполняется сорок, зарабатывают на молодежной аудитории. Именно те, кому 20 с небольшим лет, ходят на их концерты, смотрят в YouTube рэп-баттлы и едят бургеры от Тимати. Поэтому возрастным музыкантам жизненно необходимо холить, лелеять и любить свою юную аудиторию, чтобы молодежь массово не ушла к тем, кто помоложе и поагрессивнее. Неуважение к поклонникам сгубило не одну музыкальную карьеру как в России, так и за рубежом.

              Кстати, еще один известный певец, Дима Билан, тоже в ночь на вторник опубликовал в «Инстаграме» извинения. 8 сентября он выступал на дне города в Самаре и, как сообщают очевидцы, вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму и показывал неприличные жесты. По словам Билана, виноваты ЗОЖ и коньяк. Якобы из-за пристрастия к первому он не смог правильно оценить дозу второго и в результате перебрал спиртного в гримерке накануне выхода на сцену. Похмельный музыкант кается перед самарцами и обещает провести новый, бесплатный и трезвый, концерт. 

              Западные исполнители, отметим, менее нервно относятся к дизлайкам, чем отечественные. Например, Джастин Бибер не удаляет свой клип Baby, у которого 10 миллионов дизлайков. Впрочем, на это есть две причины.

              Во-первых, у клипа Бибера лайков все равно больше – 11 миллионов. Во-вторых, там нет ее величества политики.

              Хотя переоценивать степень политизированности флешмоба «поставь дизлайк клипу Москва» тоже не стоит. Полтора миллиона пользователей, поставивших дизлайк клипу, – это не те, кто всей душой осуждает поддержку, якобы оказанную Тимати и Гуфом Собянину. Это просто участники флешмоба.

              То же самое было с другим, пока что самым массовым флешмобом с участием пользователей Рунета – комментированием «Инстаграма» Леди Гаги. Многие ли знали о первопричине – слухах о том, что Гага «увела мужика» у модели российского происхождения Ирины Шейк? Нет, люди просто развлекались, шутили, обменивались рецептами и делились локальными новостями.

              Аналогично и в случае с клипом Тимати и Гуфа. Был ли он некачественным, сказать сложно – для кого-то рэп в принципе является «низким жанром», как комиксы для министра культуры, а кто-то, наоборот, с большим интересом внимает самой бредовой баттл-импровизации. Был ли клип намеренно «заказным», тоже сложно сказать.

              Оговорка Гуфа про выборы мэра, которых не было, демонстрирует, что он действительно плохо ориентируется в политической реальности.

              Однозначного «восхваления» Собянина в тексте песни, к слову, не было. В той части, что начитал Тимати, не обошлось без критики плитки, штрафов за парковку, а также сомнительной характеристики «город интеллигентов и джамшутов».

              А Гуф вообще обращался к Москве как к «биг Ма» (большой маме), и Собянин упоминался нейтрально в череде мэров: «Каждый старается сделать что-то по-новому/Но главное, чтобы у вас было взаимопонимание».

              Похоже, что взаимопонимания с поклонниками у Тимати и Гуфа на этот раз не вышло. Но это совершенно не повод делать глубокомысленные политические выводы.

              Слили и забыли. 


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