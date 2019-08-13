На Украине выясняют причины исполнения перед футбольным матчем песни о Москве

Горсовет Львова потребовал выяснить, почему перед футбольным матчем, прошедшем в городе, звучала песня Timati и DJ Smash о Москве, которая никогда не спит.

В пресс-службе горсовета рассказали, что 10 августа во Львове проходил футбольный матч между командами «Карпаты» и «Мариуполь». На предматчевой разминке на стадионе звучала запись песни «Moscow Never Sleeps» в исполнении Timati и DJ Smash.

«Считаем недопустимыми подобные инциденты. Поэтому обращаемся к Вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента», – передает РИА «Новости» обращение горсовета к директору футбольного клуба «Карпаты».

Отношения Москвы и Киева ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором».

Напомним, ранее сообщалось, что на львовском стадионе «Украина» перед футбольным матчем прозвучал хит российских исполнителей Тимати и DJ Smash «Moscow Never Sleeps», в котором поется о любви к Москве.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД