На стадионе во Львове прозвучал хит о любви к Москве

На львовском стадионе «Украина» перед футбольным матчем прозвучал хит российских исполнителей Тимати и DJ Smash «Moscow Never Sleeps», в котором поется о любви к Москве.

Песня прозвучала перед матчем 3-го тура чемпионата Украины между «Карпатами» и «Мариуполем», пишет украинский портал «Обозреватель».

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин в Facebook принес извинения за случившееся и призвал «найти того, кто это сделал».

Отношения Москвы и Киева ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором».