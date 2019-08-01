Россияне бурно отреагировали на слухи о новом романе Леди Гаги

Русскоязычные интернет-пользователи бурно отреагировали на новость о том, что американскую певицу Леди Гагу на фоне слухов о романе с голливудским актером Брэдли Купером засняли во время поцелуев с другим мужчиной.

В конце июля журнал People сообщил, что после информации о романе с Купером Леди Гага попала в объектив фотокамеры во время свидания с другим мужчиной.

Россияне отреагировали на новость новой волной шуток. Некоторые начали писать про «бумеранг», а другие предположили, что Гага с помощью нового романа пытается утихомирить российских комментаторов.

«Алло, Анюта! Говорят, Гага бросила «нашего» Купера и улетает в Гагры со своим звукорежиссером», «Гагу можно оставлять, все бежим народом писать в инстаграм другой знаменитости», «Я чувствую, на следующих переговорах Трамп с Путиным затронут эту тему», «Друзья, Гага сдается! Она уже целовалась со своим звукорежиссером, чтобы от нее отстали», – приводит «Ридус» комментарии интернет-пользователей.

В Instagram Леди Гаги отмечаются в том числе россияне, проживающие за рубежом. «Ну хоть здесь с русскими можно пообщаться. А то скоро с ума сойду среди испанцев. Привет, родные!» – пишет da_heikki.

«Как лайк получить? Достаточно просто быть русским?» – интересуется sashylii.

«Англоязычные спрашивают, почему так много русских. Предлагаю отвечать, что Гагу завербовал наш русский агент Боря по кличке Брэдли», – пишет in.devotee.

Напомним, после расставания Купера с россиянкой Ириной Шейк якобы из-за Леди Гаги россияне атаковали Instagram певицы. Спустя некоторое время страничку превратили во «всероссийский чат», в котором русскоязычные публикуют поздравления с днем рождения и годовщинами свадеб, передают друг другу приветы, выкладывают шуточные гороскопы, делятся кулинарными рецептами.