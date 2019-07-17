Российские звезды атаковали Леди Гагу в Сети в поддержку Ирины Шейк

Американская певица Леди Гага стала новой подругой голливудского актера Бредли Купера, который расстался с россиянкой Ириной Шейк. После этого страницу исполнительницы в Instagram атаковали русскоязычные пользователи Сети, в том числе российские звезды.

На странице Леди Гаги начали появляться комментарии от русскоязычных пользователей, которые осуждали ее роман с Бредли Купером и поддерживали его бывшую возлюбленную Ирину Шейк – модель, которая родилась в Челябинской области.

Однако в результате посты американской певицы в Instagram превратились во «всероссийский чат» – люди начали активно шутить и вести беседы в комментариях.

Записи на странице Леди Гаги оставили, в частности, Гарик Харламов, Эвелина Бледанс, Гарик Мартиросян и Сергей Жуков.

«Друзья, как по-английски будет «Чужие губы тебя ласкают»? Хочу, чтобы Ирина спела Бредли на следующем концерте», – написал лидер группы «Руки Вверх!».

«Харламов, перезвони мне!», – написал юморист Мартиросян.

Эвелина Бледанс оставила комментарий о том, что не понимает происходящего.

Российская модель plus-size Юлия Рыбакова пошутила: «Как нас много. И перепись населения проводить не нужно».

Ранее стало известно, что Купер и Шейк расстались.

При этом СМИ сообщали, что Леди Гага не имеет отношения к расставанию звездной пары – напротив, виной тому мог стать роман Шейк и футболиста Криштиану Роналду.