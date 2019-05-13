Брэдли Купер расстался с российской моделью Ириной Шейк

Голливудский актер и режиссер Брэдли Купер расстался с российской топ-моделью Ириной Шейк, сообщает MTO News со ссылкой на источники.

Сообщается, что 44-летний актер и 33-летняя российская топ-модель пытались разойтись уже несколько раз, однако на этот раз решили сделать все официально и окончательно, пишет «Российская газета».

Комментировать такое решение Купер и Шейк не собирается. Однако в материале отмечается, что к причине их расставания певица и актриса Леди Гага, которой приписывали роман с актером, не имеет никакого отношения.

По слухам, причиной прекращения отношений мог стать футболист Криштиану Роналду, с которым у топ-модели был длительный роман до отношений с Купером. СМИ предполагают, что Шейк так и не смогла забыть бывшего возлюбленного. Сам Роналду рассказывал своим друзьям, что по-прежнему влюблен в российскую модель.

Напомним, Леди Гага снялась недавно с Брэдли Купером в фильме «Звезда родилась», где актер дебютировал еще и как режиссер.