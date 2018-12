В США назвали десять лучших фильмов года

Американский институт киноискусства назвал десять лучших фильмов 2018 года, в число которых вошли картины разных жанров.

В институте киноискусства не стали составлять рейтинг фильмов, а просто перечислили десять, на их взгляд, достойных лент, передает РИА «Новости».

В число лучших вошли фильм Брэдли Купера «Звезда родилась» (A Star is Born), «Зеленая книга» (Green book) Питера Фаррелли, «Черная пантера» (Black Panther) Райана Куглера, «Мэри Поппинс возвращается» (Mary Poppins Returns) Роба Маршалла, «Восьмой класс» (Eighth Grade) Бо Бернэма.

Также отмечен фильм ужасов «Тихое место» (A Quiet Place) Джона Красински, «Черный клановец» (BlacKkKlansman) Слайка Ли, «Фаворитка» (The Favourite) Йоргоса Лантимоса, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (If Beale Street Could Talk) Барри Дженкинса и

«Дневник пастыря» (First Reformed) Пола Шредера.

Ранее национальный совета кинокритиков США (NBR) называл лучшим фильмом года «Зеленую книгу» Питера Фаррелли. Лучшим режиссером стал Брэдли Купер за фильм «Звезда родилась».

При этом американская ежегодная премия People's Choice Awards в номинации «Фильм 2018 года» досталась боевику студии Marvel «Мстители: Война бесконечности».