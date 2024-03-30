  • Новость часаПосол: Российские пограничники стоят на границе Армении и Азербайджана по просьбе Пашиняна
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    12 комментариев
    30 марта 2024, 10:58 • Новости дня

    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Tagesspiegel: Глава МИД Германии Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke заявила о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт», пишет издание Tagesspiegel.

    По данным агентства, Бербок отметила: в случае, если «президент России победит, безопасность в Европе и международный порядок окажутся под угрозой», передает РИА «Новости».

    При этом, по информации издания, она выступила против отправки европейских войск на Украину.

    Отмечается, что пользователи Сети тут же раскритиковали заявления Бербок, напомнив, что Запад сам сорвал переговоры по Украине.

    30 марта 2024, 01:16 • Новости дня
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    @ ЛенТВ24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил российские удары по двум ГЭС и заявил, что вооруженный конфликт может распространиться на Молдавию.

    Зеленский в соцсетях заявил, что Каневская и Днестровская ГЭС оказались «осознанными целями» российских ударов. При этом он заявил, что Россия якобы пытается повторить экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области.

    Судя по всему, Зеленский имел в виду затопление значительных территорий Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС в 2023 году после ударов ВСУ. При этом Киев отрицает свою ответственность за экологическую катастрофу. На прошлой неделе ВС России нанесли ракетные удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – ДнепроГЭС. Однако сама плотина не повреждена, в то время как большая часть ее машинных отделений повреждена или разрушена.

    «Сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова», – настаивает Зеленский. – «Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине».

    Напомним, в последние дни Украина активизировалась на молдавском направлении. Новым послом в Молдавии станет бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который является одним из самых одиозных и русофобски настроенных деятелей киевского режима.

    Тем временем власти Молдавии выслали российского дипломата из-за работы избирательного участка в Приднестровье. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и объявил ему о высылке одного из сотрудников молдавского посольства в качестве ответной меры.

    Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Кишинев нацелился на разрыв отношений с Москвой. Лавров заявил, что власти Молдавии «не делают никаких выводов из того, что происходило в последние годы». Он указал, что НАТО уже превратило Украину в «инструмент своей агрессии», теперь альянс намерен повторить «то же самое» с Молдавией.

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    29 марта 2024, 15:35 • Новости дня
    На Западе забили тревогу из-за способного пробить оборону НАТО российского оружия

    Меркурис: Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны пробить оборону НАТО

    На Западе забили тревогу из-за способного пробить оборону НАТО российского оружия
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон» способен пробить оборону НАТО, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    По его словам, ВС России использовали против Киева гиперзвуковые ракеты «Циркон» при этом в НАТО понимают, что эти ракеты способны проникать сквозь их оборону и уничтожать цели в глубине Румынии и Польши, передает РИА «Новости».

    По мнению Меркуриса, никто всерьез не воспринимает заявления Украины о том, что ВСУ якобы способны успешно перехватывать эти ракеты и никто не обладает возможностями, которые бы позволили отслеживать запуск «Циркона».

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов.

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    29 марта 2024, 14:28 • Новости дня
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны украинской армии, сообщило российское Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Для удара использовались в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

    Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

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    29 марта 2024, 12:52 • Новости дня
    Бундестаг: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает

    Эксперты Бундестага: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает

    Бундестаг: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Эксперты Бундестага (парламента Германии) в своем докладе пришли к выводу, что возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, например, Франции, на территории Украины не станет основанием для применения статьи 5 Устава альянса о коллективной обороне.

    По их оценке, коллективный ответ альянса был бы возможен только в случае прямого «нападения» России на одну из стран НАТО или на объекты на их территории, передает ТАСС со ссылкой на DPA. Также материал опубликован в газете Welt.

    В то же время эксперты Бундестага считают, что участие французских сухопутных сил в конфликте на стороне Украины было бы «допустимо с точки зрения международного права».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Кроме того, он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции» с целью «противостояния русским силам».

    Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку военных Германии и войск НАТО на Украину.

    В Кремле Макрона назвали наиболее радикальным сторонником отправки европейских войск на Украину.

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    29 марта 2024, 12:09 • Новости дня
    Кимаковский: В Авдеевке обнаружены очаги массовых захоронений мирного населения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очаги массовых захоронений мирного населения обнаружили в Авдеевке, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, как ранее в Мариуполе, в Авдеевке обнаружены несколько очагов массовых захоронений, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что в могилах захоронены в том числе жертвы украинских репрессий, предварительно, речь идет о десятках тел местных жителей, которые отказались покидать город.

    Ранее глава Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в черте города обнаружено массовое стихийное захоронение, оно расположено на старом кладбище.

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    29 марта 2024, 21:16 • Новости дня
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    @ imago images/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал Арку Дружбы народов в Киеве символом российской имперской политики и угрозой национальной безопасности.

    Соответствующее заключение экспертной комиссии УИНП опубликовано на сайте института. Экспертная комиссия УИНП рекомендовала демонтировать размещенную в Крещатом парке Киева Арку Дружбы народов, которая посвящена событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией, передает ТАСС.

    Эксперты также добавили, что монумент, несмотря на переименование в «Арку Свободы украинского народа», представляет собой исключительно советские идеологемы и коннотации.

    Ранее сообщалось, что бронзовую скульптуру двух рабочих – украинца и русского, – держащих ленту с Орденом дружбы народов, демонтировали в Киеве.

     Арка Дружбы народов – скульптурная композиция, достопримечательность Киева, расположенная в центральном парке украинской столицы на правом, высоком берегу Днепра. Открытие культурного объекта было приурочено к 65-летию Октябрьской революции. Монумент посвящен воссоединению Украины с Россией. Композиция состоит из трех элементов: самой арки в виде громадной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и сцены Переяславской рады.

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    29 марта 2024, 23:46 • Новости дня
    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»

    Зеленский заявил о намерении Украины использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по аэродромам в Крыму»

    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские тактические баллистические ракеты ATACMS планируется использовать для ударов по аэродромам в Крыму, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    При этом Зеленский, отвечая на вопрос о том, передает ли Вашингтон Киеву ракеты ATACMS, сказал, что «не может поделиться» данными, но пока ракеты «не на Украине», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, издание сообщало, что США собираются передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Речь шла о ракетах дальностью до 290 км.

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    29 марта 2024, 20:41 • Новости дня
    Зеленский: Украина может пойти на мирные переговоры без выхода на границы 1991 года
    Зеленский: Украина может пойти на мирные переговоры без выхода на границы 1991 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

    Зеленский считает, что президент России Владимир Путин, возможно, будет готов к переговорам, если ВСУ выйдут на границы 2022 года, но для этого военных шагов Киева мало. По его словам, необходимо, чтобы Россия «оказалась в полной торговой блокаде», пишет «Лента.ру»  со ссылкой на CBS News.

    Президент Украины отметил, что для победы нужно помочь Киеву экономически и политически. Он заявил, что необязательно «возвращать» территории исключительно военным путем.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира».

    Напомним, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.

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    29 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Подоляк заявил о продвижении российских войск «все дальше вперед»

    Подоляк предсказал дальнейшее наступление российских войск в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины остаются «в обороне», а российские войска «давят» и «продвигаются все дальше вперед», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что российские войска продолжают наращивать вооружения, укрепляться и пополнять запасы. Он признал, что Украина не в состоянии справиться с проблемой с нехватки оружия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Советник главы офиса президента Украины заявил, что страна готовится к различным сценариям. Он выразил сомнение, что Россия готова к крупномасштабному наступлению, но подчеркнул, что российские войска «будут и дальше наступать».

    Подоляк отверг идею заморозки конфликта, считая, что Россия «не готова» к ней, так как имеет «ясные цели».

    Он высказал мнение, что в конфликте на Украине «речь идет не о территориях, но о доминировании»: «Или Россия будет господствовать в Европе, или Россия проиграет и в Европе будет господствовать закон».

    Советник главы офиса президента Украины считает, что «некоторые страны», которые оказывают поддержку Киеву, «боятся выиграть» в конфликте.

    Напомним, Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта. Он пояснил, что из-за нехватки ресурсов невозможно планировать наступательные операции на тактическом уровне.

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    29 марта 2024, 11:55 • Новости дня
    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокусе»

    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Участник спецоперации Тимур Мясников, спасая супругу и сына, погиб при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил председатель президиума Самарского отделения общественной организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

    На странице в соцсети во «ВКонтакте» указано, что мужчина оттолкнул супругу и сына на безопасное расстояние, при этом сам он попал под шквальный огонь, получил ранение.

    Медики несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти ветерана не удалось.

    Тимур Мясников воевал в Таджикистане, Косово, последние несколько лет – в зоне спецоперации.

    По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека.

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    29 марта 2024, 12:32 • Новости дня
    Рогов: ВСУ начали строить вторую линию обороны у Орехово в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали строительство второй линии обороны у подконтрольного Киеву города Орехово в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, в районе Орехово большое количество строительной техники и рабочих в высоком темпе строят вторую линию обороны, что подтверждается разведкой, местными жителями и кадрами с дронов, передает ТАСС.

    Он рассказал также, что районе Вербового ВС России отбили крупную атаку ВСУ на ранее занятые российскими военными позиции. Рогов добавил, что в районах Работино и Вербового продолжаются встречные бои, у противника стало еще больше и кассетных боеприпасов и дронов.

    Ранее ВСУ начали бросать иностранное оружие в районе Работино.

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    29 марта 2024, 12:22 • Новости дня
    Сенатор: Армению заражают «русофобским вирусом», чтобы устроить в регионе заварушку

    Сенатор Климов: От движения Армении в сторону ЕС больше всего пострадает простой народ

    Сенатор: Армению заражают «русофобским вирусом», чтобы устроить в регионе заварушку
    @ edu.gov.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    В 2013 году перед Арменией стоял выбор между ЕС и продолжением интеграции в рамках ЕАЭС. Ереван выбрал второй вариант. Но теперь республика поворачивается в сторону Евросоюза, наступая на те же грабли, что и Украина, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что членство в ЕС – самый правильный и желательный вариант для страны.

    «Слова, подобные тем, которые сейчас произносит спикер парламента Армении, я уже слышал в 2013 году. Тогда была попытка втянуть ряд государств в ЕС, в их числе была и Украина. К чему последнюю привел этот путь, мы прекрасно знаем», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «В ЕС хотели затянуть и Армению. Тогда перед ней стоял выбор – либо продолжить интеграцию в рамках ЕАЭС, либо двинуться в сторону «европейского рая». Ереван сам решил сотрудничать с нами. Если теперь республика, несмотря на имеющийся перед глазами пример Украины, хочет наступить на те же грабли, мне их искренне жаль», – отмечает собеседник.

    «Сейчас Евросоюз превратился в экономический придаток НАТО. Объединение находится в тупике и пытается выйти из него за счет других стран. Граждане Армении, видимо, думают, что сближение с ЕС принесет много денег. Но Запад заинтересован лишь в получении антироссийского опорного пункта в Закавказье. Если в Ереване укрепится «русофобский вирус», то это будет на руку тем, кто хочет устроить в регионе заварушку. И первыми от этого пострадают простые люди», – резюмировал Климов.

    Ранее спикер парламента Армении Симонян назвал статус кандидата на членство в ЕС «самым правильным вариантом» для страны. По его словам, страна, ее народ и демократия давно уже перешли линию и разделяют систему европейских ценностей.

    Кроме того, Армения «всегда шла по этому пути», пока ее «не втянули в другую систему», сказал он, имея в виду ЕАЭС. «Как и Украину, в результате чего начался Майдан», – добавил Симонян. Он также обвинил Россию в том, что Москва оставила Ереван одного «в самый сложный период».

    Однако ранее Симонян заявил, что сейчас вопрос членства Армении в ЕС не рассматривается. «Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС», – отметил он. По его словам, требуется «изменить многие стандарты», чтобы не оказаться в ситуации Грузии или Турции и не «ждать годами».

    При этом ранее парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что миссия ЕС превращается в миссию НАТО. Он указал на то, что туда направляют военнослужащих из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов.

    Кроме того, Лавров отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, когда был в оппозиции, возглавлял созданное им движение, «которое – все это знали – имело связи с фондом Сороса» (фонд «Открытое общество» признан нежелательной организацией в России).

    Лавров сообщил, что лозунг у движения был «Выход» – имелся в виду выход «из ОДКБ и из Евразийского экономического союза». Министр напомнил, что Пашинян грозился «поднять народ», если «не его изберут». «Ну, в общем, демократия в своем наивысшем проявлении».

    Как заявил Лавров, в ходе общения с Пашиняном у него складывалось впечатление, что тот осознает пользу союзнических отношений с Россией и сотрудничества в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Однако сейчас Ереван намерен «полагаться на Евросоюз», поскольку ОДКБ якобы «не выполняет своих обязательств», то есть Армения повторяет идеи «Выхода».

    Также в Армении заблокировали трансляцию авторских передач Владимира Соловьева на канале «РТР-Планета», сообщил замглавы министерства высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян. По его словам, такое решение принято на основании пятой и шестой статей Соглашения в сфере массовых телекоммуникаций между двумя странами.

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    30 марта 2024, 06:28 • Новости дня
    В Германии призвали не считать газовый кризис завершившимся

    Глава Федерального сетевого агентства Германии Мюллер отказался считать газовый кризис завершившимся

    Tекст: Антон Антонов

    Газовый кризис не окончен, населению необходимо сохранять бдительность в вопросах потребления, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

    Мюллер похвастался тем, что Германии удалось «преодолеть еще одну зиму без перебоев в газоснабжении». По его словам, «многие люди более осознанно подходят к отоплению», домохозяйства и малый бизнес снизили потребление газа на 18,3% по сравнению с 2018–2021 годами. Однако, по мнению Мюллера, газовый кризис не миновал, следующая зима будет сопряжена с неопределенностью, передает ТАСС со ссылкой на Funke.

    Он полагает, что сохраняется риск прекращения поставок газа из России в Европу. В этом случае Германия будет вынуждена делиться газом с другими странами ЕС, сказал он. Также он опасается, что очень холодная зима может привести к значительному росту потребления газа.

    Согласно данным сетевого агентства, потребление газа в Германии этой зимой выросло на 4,2% по сравнению с предыдущей; промышленность увеличила потребление на 8,2%; домохозяйства и малый бизнес сэкономили 0,1%.

    Напомним, энергетический кризис в Европе начался в середине 2021 года после того, как регион вышел из затяжной холодной зимы с низким уровнем запасов природного газа. .В феврале 2024 года цены на газ в Европе упали до минимума 2021 года, то есть вернулись до докризисного уровня. Это связано с тем, что  потребление газа в Европе упало до минимума с 1995 года. Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил летом, что произошла деиндустриализация Европы.

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    29 марта 2024, 23:12 • Новости дня
    Зеленский признал недовольство США украинскими атаками на российские НПЗ

    Зеленский подтвердил негативную реакцию Вашингтона на украинские атаки против топливно-энергетического комплекса России

    Зеленский признал недовольство США украинскими атаками на российские НПЗ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция США на атаки украинских беспилоников против топливно-энергетической инфраструктуры России «не была позитивной», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина использует собственные беспилотники для таких атак, поэтому ей никто не может запретить подобные удары, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что Вашингтон требует от Киева отказаться от атак против российской энергетической инфраструктуры, так как это грозит ростом цен на нефть и ответным ударам со стороны России.

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    30 марта 2024, 00:44 • Новости дня
    Зеленский возложил на США ответственность за отступление ВСУ

    Зеленский предрек отступление вооруженных сил Украины в случае отсутствия помощи со стороны США

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие военной помощи со стороны США означает, что украинским войскам придется отступать, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что без поддержки США украинские войска не получат ПВО, ракет для ЗРК Patriot, средств РЭБ и артиллерийских снарядов. По его словам, «это значит», что ВСУ «будут возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шажками». Отдельно он подчеркнул «дефицит ракет» для ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Зеленский сказал, что ВСУ ищут возможность не отступать в зоне боевых действий. Он заявил, что стабильный фронт позволил бы Украине подготовить новые подразделения ВСУ для новой попытки контрнаступления в 2024 году.

    Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    • «Пора поговорить о падении Киева»

      «Настало время поговорить о падении Киева» – гласит заголовок The Times, главной газеты Британии и верного рупора Украины. С чего вдруг британцев настигло такое озарение? И что они предлагают делать?

    • О каком теракте США предупредили Россию

      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    • Нигер изгоняет со своей территории американских военных

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

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