Американские кинокритики выбрали лучший фильм года

Лучшим фильмом года по версии национального совета кинокритиков США (NBR) стал фильм режиссера Питера Фаррелли «Зеленая Книга».

Лучшим актером стал Вигго Мортенсен, сыгравший в «Зеленой книге» роль водителя американского пианиста Дона Ширли, сообщает Deadline Hollywood.

«Мы рады назвать «Зеленую книгу» лучшим фильмом. Это теплый и сердечный взгляд на замечательную дружбу», – сказала президент NBR Энни Шульхоф.

Лучшим режиссером стал Брэдли Купер за фильм «Звезда родилась». Сыгравшая в фильме Леди Гага стала лучшей актрисой, а Сэм Эллиотт – лучшим актером второго плана.

Лучшей актрисой второго плана стала Реджина Кинг за фильм «Если Би-стрит могла бы заговорить». Картина также получила приз за лучший адаптированный сценарий. Лучшим оригинальным сценарием критики признали сценарий фильма «Дневник пастыря».

Награждение будет проходить на церемионии NBR Awards 8 января 2019 года.

Напомним, в номинации «Фильм 2018 года» американской ежегодной премии People's Choice Awards стал приключенческий боевик студии Marvel «Мстители: Война бесконечности».