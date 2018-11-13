Зрители назвали лучший фильм 2018 года

В номинации «Фильм 2018 года» американской ежегодной премии People's Choice Awards стал приключенческий боевик студии Marvel «Мстители: Война бесконечности».

Фильм Джеймса Фоули «Пятьдесят оттенков свободы» назван лучшей драмой, а комедией – фильм Сузанны Фогель «Шпион, который меня кинул». Лучшей картиной для просмотра семьей назван мультфильм «Суперсемейка 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на ENews.

Лучшей кинозвездой зрители признали Чедвика Боузмана, исполнителя главной роли в фильме «Черная пантера», а лучшей актрисой – Скарлетт Йоханссон, сыгравшую в «Мстителях: Война бесконечности».

People's Choice Awards вручают деятелям поп-культуры по итогам зрительского интернет-голосования.

Накануне ушел из жизни американский писатель, создатель множества персонажей комиксов, бывший президент и председатель совета директоров издательства Marvel Comics Стэн Ли. Ему было 95 лет.