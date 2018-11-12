Умер «отец» героев комиксов Marvel Стэн Ли

Американский писатель, создатель множества персонажей комиксов, бывший президент и председатель совета директоров издательства Marvel Comics Стэн Ли ушел из жизни в понедельник, 12 ноября, в возрасте 95 лет.

По информации портала TMZ, утром Ли доставили в одну из больниц в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где скончался, передает ТАСС.

В сотрудничестве с несколькими художниками, в том числе Джеком Керби и Стивом Дитко, Стэн Ли создал Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, Фантастическую четверку, Железного человека, Сорвиголову, Тора, Людей Икс и многих других персонажей комиксов, сформировавших позднее киновселенную Marvel.

Ли снимался в качестве камео в фильмах по комиксам Marvel.