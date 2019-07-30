Леди Гагу застали с другим мужчиной после слухов о романе с Бредли Купером

После информации о романе с актером Бредли Купером певица Леди Гага попала в объектив фотокамеры во время свидания с другим мужчиной.

Артистку и 37-летнего звукорежиссера Дэниела Хортона заметили в одном из калифорнийских ресторанов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на People.

По словам очевидцев, пара вела себя куда более откровенно, чем это обычно делают друзья. Отмечалось, что Леди Гага и Хортон неоднократно целовались во время встречи и не боялись того, что их могут заметить.

Lady Gaga and audio engineer Dan Horton spotted kissing during brunch date in L.A. pic.twitter.com/YKQhwDmtOh — Pop Crave (@PopCraveNet) 30 июля 2019 г.

Также свидетели рассказали о том, что певица не стала фотографироваться с фанатами.

Напомним, после расставания Купера с россиянкой Ириной Шейк якобы из-за Леди Гаги россияне атаковали Instagram певицы и превратили его во «всероссийский чат».